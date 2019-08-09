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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Balıkçı dayağı... 20 kişi saldırdı 25 dikiş atıldı

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Balıkçı dayağı... 20 kişi saldırdı 25 dikiş atıldı

İstanbul Eminönü’ndeki tarihi balıkçı teknelerinden birinde yemek yedikleri sırada garsonla tartışan Alkoç ailesi, yaklaşık 20 kişinin saldırısına uğradı. Enes Alkoç’un başı yarıldı. İstanbul’un en merkezi yerinde çalışır durumda tek bir kamera bulunamadı. Saldırganlar serbest bırakıldı.

KOCAELİ’nde yaşayan Abdullah Harun Alkoç, Muhammed Enes Alkoç, Ali Erdem Alkoç, Zeynep Alkoç ve Esra Alkoç pazar günü gezmek için İstanbul’a geldi. Akşam yemeği için Eminönü’ndeki tarihi balıkçı teknelerinden Kalyata-1 Barbaros’a giden Alkoç ailesi balık siparişi verdi. Bu sırada teknede çalışan Fatih Gündüz (19), iddialara göre masaları temizlerken birkaç defa Zeynep ve Esra Alkoç’a çarptı. Bunun üzerine Enes Alkoç, garsonu dikkatli olması konusunda uyardı. Yaşanan tartışmanın ardından üç erkek kardeş ile garson Fatih Gündüz karşı karşıya geldi. İddiaya göre teknede ve çevrede seyyar satıcılık yapan 20 kişi Alkoç kardeşlere saldırdı. Muhammed Enes Alkoç’un sert bir cisimle başına vuruldu. Kanlar içerisinde yerde kalan Alkoç’a önce ailesi, sonra olay yerine gelen ambulans ekipleri müdahale etti. Enes Alkoç’un başına 25 dikişi atıldı. Alkoç ailesi daha sonra Sirkeci Polis Merkezi’ne giderek şikâyetçi oldu.

KAMERALAR BOZUK ÇIKTI

Balıkçı dayağı... 20 kişi saldırdı 25 dikiş atıldı

Polis, Fatih Gündüz ile kavgaya karıştığı iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Gündüz, ifadesinde “Masaları silerken kalabalık nedeniyle karşı tarafa çarptım. Daha sonra küfür edip bana vurmaya çalıştılar” dedi. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis ekipleri çevredeki kameraları incelemeye aldı. Ancak bölgedeki kameraların çalışmadığı tespit edildi. Kavganın meydana geldiği balıkçı teknesinin kamerasının ise olay sırasında bozuk olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma devam ederken saldırganlar teşhis edilemediği için serbest bırakılan 8 kişiyi yeniden gözaltına aldı. Alkoç kardeşler teşhis için İstanbul’a çağırıldı.

‘OLAY YERİ TUTANAĞI TUTULMAMIŞ’

Ali Erdem Alkoç, olaydan 4 gün sonra başından geçenleri sosyal medyada yayınladı. Alkoç, “Polisler 10 dakikalık yürüme mesafesindeki Sirkeci Karakolu’ndan en az 25 dakika sonra geldiler. 20 kişi tarafından saldırıya uğradığımızı ihbar etmemize rağmen sadece iki polis gelmişti. Polislerden 15 dakika sonra ambulans geldi. İşletmenin yetkilileri karakola gittiğimizde oradaydı. Polis aracılığıyla özür dileyip uzlaşmak istediklerini ilettiler. Özrü kabul etmeyince olay yeri tutanağının tutulmadığını öğrendik” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden de olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada ihbarı aldıkları andan yaklaşık 5-6 dakika sonra polislerin olay yerine gittiği belirtilerek 8 kişinin yakalandığı ve savcılık talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı ifade edildi. Emniyet güçlerinin Muhammed Enes Alkoç’u yaralayan şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma yürüttükleri de belirtildi.

TARİHİ TEKNENİN SAHİBİ: ÜZGÜNÜZ

Balıkçı dayağı... 20 kişi saldırdı 25 dikiş atıldı

BALIKÇI teknesinin sahibi Arif Hikmet İlke, yaşananlardan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek garson Fatih Gündüz’ün işine son verdiklerini söyledi: “Tartışma sonrası garson Fatih Gündüz’ün çevredeki yakınları aileye müdahale etmiş. Bizim diğer çalışanlarımız kavgayı ayırmaya çalışmış. Çevredeki seyyar satıcıların Fatih Gündüz’ün yakınları olduğunu biliyoruz. Ben kendim şüpheliyi karakola götürdüm. Aileden özür diledik. Yaşananlar bizi çok üzdü.”

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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