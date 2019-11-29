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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)
29.11.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Balıkçı barınağında yangın çıktı, 2 çardak ve 3 tekne yandı

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Balıkçı barınağında yangın çıktı, 2 çardak ve 3 tekne yandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sabaha karşı balıkçı barınağında çıkan yangında 2 çardak ve 3 tekne yandı. Yangın nedeniyle oluşan zarar yaklaşık 400 bin lirayı buldu.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki Köprüçay Irmağı'nın denize bağlandığı noktada bulunan balıkçı barınağında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın büyüyerek Mehmet Günal ve Seyit Yavuz'a ait çardaklarla 3 tekneye sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Uzun uğraş sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak Günal ve Yavuz'a ait 2 çardak, 1 sürat teknesiyle, 2 fiber balıkçı teknesi tamamen yandı. Yangın nedeniyle oluşan zararın 400 bin lira civarında olduğu belirtildi.

Boğazkent Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Özkan Uysal, "Sabaha karşı Serik itfaiyesi beni arayarak, yangın başladığını söyledi. Ben de mal sahiplerini aradım, durumu bildirdim. Olay yerine geldiğimizde 2 çardak ile 3 sürat teknesinin yandığını gördük. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Elektrik kontağı ya da kundaklama mı bilmiyoruz. Biz balıkçı barınağı yapılmasını istiyoruz. Tüm balıkçı teknelerinin bir arada, güvenli bulunabileceği. Balıkçıların korunmasını istiyoruz" dedi.

Çardak ve büyük sürat teknesi yanan Mehmet Günal, "Saat 04.00 sıralarında aradılar. Balıkçı barınağının içerisinde yaz ve kış sürekli oturmak için çardak yapmıştım. Bir de sürat teknem var. Her ikisi de tamamen yandı. Nasıl çıktığını bilmiyorum" diye konuştu.

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