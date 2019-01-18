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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.01.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Balıkçı ağına takıldı, büyük ilgi gördü

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Balıkçı ağına takıldı, büyük ilgi gördü

Ege Denizi açıklarında balıkçıların ağlarına takılan ve diğer balıklarla Bilecik'e gelen dülger balığı halk arasında büyük ilgi gördü. Su ürünleri terimlerinde adı “Faber” olan yüzgeçleri ve sırt kısmında ortalama 14 tane dikeni bulunan dülger balığı, 'Peygamber balığı' olarak da biliniyor.

Balıkçılarda pek satılmayan bu balık tezgâhlarında görsel amaçlı sergilendi. Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar, ilk defa gördükleri bu balığı yakından inceleyerek fotoğraf çektirdiler.

Balığı vatandaşların görmesi için tezgâha koyan balıkçı Celal Karakaya, halk arasında Peygamber balığı olarakta bilene ndülger balığının diğer balıkların arasından çıktığı söyledi.

"Yaklaşık 25-30 santimetre büyüklüğünde yarım kilo ağırlığındaki balığa ilgi büyük oldu. Bilecik'te fazla tercih edilmediği için satılmayan balık vatandaşların ilgisini geçti. Bahar mevsiminde Karadeniz'de, diğer mevsimlerde Akdeniz ve Ege'de de yaşayan bu balık, genelde kirli, taşlı olan dipleri tercih eder. Bu balık, kafasında bulunan kemiklerin yapısı sonucu dülger balığı adını almıştır. Kafa kısmı diğer balıklara göre daha geniş ve kemikli olduğundan, yenilebilir kısmı oldukça azdır. Tadı kalkan balığına benzer ve genelde görüntüsü bakımından çok tercih edilmez. Biz de bir tane olduğunu için burada tezgâhımıza görsel olarak koyarak vatandaşlarımıza sergiledik. Bu balığı pişirip ben yemeği düşünüyorum. Bu balık fosfor, iyot, kalsiyum bakımından oldukça zengin olduğundan gözleri güçlendirdiği söyleniyor" dedi.

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