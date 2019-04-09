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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.04.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Balık tutmaya giden gençten 2 gündür haber alınamıyor

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Balık tutmaya giden gençten 2 gündür haber alınamıyor

Van’ın Çaldıran ilçesinde balık tutmak için evden ayrılan gençten 2 gündür haber alınamıyor.

Çaldıran’a bağlı Kalkandelen Mahallesi’nde yaşayan Ömer Topgaç (21) Pazar günü sabah saatlerinde balık tutmak için Kaz Gölü’ne gitti. Akşam eve dönmeyen Topgaç’ın ailesi ve yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, dün Topgaç’ın balık avlamak için gittiği göl ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Bölgeye uzman 5 kişilik AFAD ekibi ve Van İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi de gönderildi. Gece geç saatlere kadar yapılan çalışmalarda olumlu bir neticeye ulaşılamayınca çalışmalara son verildi.

Karların erimesi sonucu suyun debisi yükselince dalgıçların işi zora girdi. Derenin yönünü çevirmek için Van Büyükşehir Belediyesi'nden iş makinesi talep edildi. Ekipler, sabahın erken saatlerinde Topgaç’ı bulmak için yeniden çalışma başlatırken, bugünkü çalışmalara Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma köpekleri de katıldı.

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