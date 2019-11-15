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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)
15.11.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

Balık tutmaya gelen kişi ihbar etti! Kayseri'de 7,5 milyon yıllık yeni fosil bulundu

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Balık tutmaya gelen kişi ihbar etti! Kayseri'de 7,5 milyon yıllık yeni fosil bulundu

Kayseri'de Kocasinan ilçesi, Emmiler Mahallesi, Yamula Barajı kıyısında devam eden kazı çalışmasında file ait olduğu tahmin edilen 7,5 milyon yıllık fosil bulundu. Uzman Antropolog Ömer Dağ (32), bölgede geçen yıl başlayan ve bu yıl 30 Ekim'de tamamlanan kazı çalışmalarında çeşitli fosiller bulunduğunu söyledi. Çalışmanın sonlandırılması ardından balık tutmaya gelen bir kişinin ihbarıyla aynı yerden yeniden çalışma yaptıklarını belirten Dağ, "Bu fosil tek bir adet file ait gibi görünüyor. Çünkü ayak, kol ve dişlerinden birer tane örnek bulduk" dedi.

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  • Kayseride 7,5 milyon yıllık yeni fosil bulundu
  • Kayseride 7,5 milyon yıllık yeni fosil bulundu
  • Kayseride 7,5 milyon yıllık yeni fosil bulundu
  • Kayseride 7,5 milyon yıllık yeni fosil bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yamula Barajı kıyısında geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlatılan ve bu yıl 30 Ekim'de tamamlanan kazı çalışmalarında bugüne kadar, 7,5 milyon yıllık at, zürafa, gergedan ve filin atası olarak bilinen 'Choerolophodon' bulundu. Ancak geçtiğimiz kazı çalışmasının yapıldığı bölgede balık tutmaya giden Sancar Ateş, baraj kıyısında fosil fark ederek durumu Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede yeni çalışma başlatan ekipler, file ait olduğu tahmin edilen 7,5 milyon yıllık yeni fosil buldu.

'BÜYÜK ÖLÇÜLERDE FOSİLLERE ULAŞTIK'

Uzman Antropolog Ömer Dağ, çeşitli fosiller bulunduğu kazı alanında çalışmaların 30 Ekim'de tamamlandığını söyleyerek, "Şu an Emmiler Köyü Yamula Barajı kenarındayız. Burayı duyarlı bir vatandaşımız Sancar Ateş ihbar etti. Konuyu belediyeye bildirdi. Belediye de bize yönlendirdi. Kendisiyle buraya gelip, yeri tespit ederek lokaliteye ulaştık. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Bu bölgede aslında Ekim ayı sonu itibariyle kazı çalışmalarımız bitmişti. Burada kayda değer büyük ölçülerde fosillere ulaştık. Gelecek yıl bu fosilleri yüzeyde bulamama ihtimaline karşı kaldırmak istedik. Burada 1 haftalık kazı çalışması başlattık. Yüzeyde var olan fosilleri numaralandırıp Bilim Merkezi'ne taşıyacağız" dedi.

'FİLE AİT'

Fosilin daha önce bulunan fosiller gibi 7,5 milyon yıllık olduğunu söyleyen Dağ, "Bu bulduğumuz fosil file ait oluyor. Tabii biz bu fosilleri bulana kadar güneşten, havadan ve sudan etkilenmiş. Güzel ama kırık olmaları nedeniyle parçalı örnekler. O nedenle hemen müdahale edip, laboratuvar ortamına taşıdık. Bu fosil tek bir adet file ait gibi görünüyor. Çünkü ayak, kol ve dişlerinden birer tane örnek bulduk. Bu fosiller 7,5 milyon yıllık" diye konuştu.

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