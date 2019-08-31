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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.08.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Balık sezonu ne zaman açılacak? İşte av yasağının kalkacağı tarih

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Balık sezonu ne zaman açılacak? İşte av yasağının kalkacağı tarih

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte balık sezonu için geri sayım başladı. Balıkçılar boğazın hırçın sularıyla baş edebilmek için hazırlıkları günler öncesinden yaptı. Peki, balık sezonu ne zaman açılacak? İşte av yasağının kalkacağı tarih

15 Nisan'da başlayan av yasağının bitmesine sadece saatler kaldı. Balıkların üremesi ve soylarının korunması amacıyla yapılan av yasağının kalkmasıyla birlikte balık pazarları hareketlenecek.

Gırgır ve trol ağlarıyla avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı, Akdeniz'de 15 Eylül'de, diğer denizlerde ise 1 Eylül'de sona erecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su ürünleri avcılığında deniz ve iç sulardaki kaynakların sürdürülebilirliği ana amaç olarak belirlenirken, buna yönelik olarak da av sezonu boyunca denetimler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi ile endüstriyel balıkçılık yapan gemilerin avcılık faaliyetleri anlık takip edilecek.

Bakanlık tarafından geçen yıl Sahil Güvenlik Komutanlığının da katkısı ve iş birliğiyle su ürünleri av yasaklarına ilişkin toplam 120 bin 603 denetim yapıldı. Denetimlerde, kaçak avcılıkla elde edilen 828 ton su ürününe el konuldu. Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve satışını yapan 8 bin 640 kişi ve iş yerine toplam 18 milyon 215 bin 402 lira idari para cezası uygulandı.

Denizlerde faaliyet gösteren 10 metreden küçük balıkçı gemileri destekleme kapsamına alınırken, geçen yıl bu kapsamda 10 bin 297 balıkçıya, 8 milyon 200 bin lira destekleme ödemesi yapıldı. Uygulamaya bu yıl da devam edilecek.

 

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