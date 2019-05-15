Balık restoranına geldi, garsonu vurup kaçtı
İSTANBUL Şişli'de balıkçıda çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan çalışan yaralandı.
Osmanbey Halaskargazi Caddesi'ndeki balıkçıya gelen bir kişi, iş yerinin 3. katında garson olarak çalışan Y.Y. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zanlı garsonu silahla bacağından vurdu.
Saldırının ardından hızla aşağı inen saldırgan, geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı.
Bacağından yaralanan Y.Y. olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de güvenlik şeridiyle kapattığı olay yerinde boş kovan incelemesi yaptı.
Tedavi altındaki Y.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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