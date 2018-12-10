Balık ölümleriyle ilgili firmaya para cezası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBalık ölümleriyle ilgili firmaya para cezası
GeriGündem Balık ölümleriyle ilgili firmaya para cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
HES barajındaki Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)
10.12.2018 - 15:46, Son Güncelleme:

Balık ölümleriyle ilgili firmaya para cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balık ölümleriyle ilgili firmaya para cezası

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde bulunan Çayaltı Hidroelektrik Santrali barajında yıllık bakımlar nedeniyle meydana gelen balık ölümleriyle ilgili firmaya 50 bin 614 liralık para cezası kesildi. Aynı firmaya daha önce de aynı nedenle 24 bin 307 lira cezası kesilmişti.

Devrek Irmağı üzerinde bulunan Reis Enerji'ye ait Çayaltı Hidroelektrik Santrali'nde bulunan barajda ekim ayında gerçekleştirilen yıllık bakım sırasında balık ölümlerinin meydana geldiği iddia edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından ihbar üzerine HES barajında inceleme yapıldı. Çayın akışını bozduğu için meydana geldiği ileri sürülen balık ölümleriyle ilgili çalışmayı tamamlayan iki kurumdan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 48 bin 614 lira, Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü tarafından ise 2 bin lira olmak üzere firmaya toplam 50 bin 614 liralık para cezası kesildi. Firma yetkilileri, bakım ve onarım çalışmalarında balık ölümlerine karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıldı.

Balık ölümleriyle ilgili firmaya para cezası

Çayaltı Hidroelektrik Santrali'ne, suda oksijensiz kaldığı tahmin edilen balıklarla ilgili ocak ayında da 24 bin 307 liralık para cezası kesilmişti.

TEMA Zonguldak Temsilcisi Berran Aydan, HES barajında meydana gelen balık ölümleriyle ilgili daha ağır yaptırımlar gerektiğini söyledi. HES'lerin çevreye duyarlı tesis olmadığı, doğaya zarar verdiği, özellikle bulunduğu yerlerde etraftaki sulamaya ihtiyacı olan tarım arazilerinin can suyunu kestiklerini kaydeden Aydan, "Bunun da örneğini Devrek'te gördük. Artık daha fazla HES firması kurulmamalı. İlgili firmaların tüm önlemleri acilen alması gerektiğini düşünüyoruz. Ceza uygulanmış ama bu bir sonuç değil. Önemli olan onların her zaman için tedbirleri alarak bir takım yasalar ve bilimle çalışmalar yapmaları gerekiyor. Toprağımıza ve suyumuza sahip çıkmalıyız" dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (10.12.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya 15 yıla kadar hapis istemi

Devlet Bahçeli’den Binali Yıldırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Ankara'ya kar geliyor! İstanbul'da ise...