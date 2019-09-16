Balık kız Sümeyye Türkiye’nin gururu oldu

Sümeyye Boyacı, 5 Şubat 2003’te Eskişehir’de dünyaya geldi. Doğduğunda iki kolu yoktu, kalçası çıkıktı. Ancak hayata yenik değil, ailesinin yakın ilgisiyle kazançlı olarak başladı. İlkokula Eskişehir’deki özel bir okulda adım attı, ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi. Henüz 4.5 yaşındayken yaptığı resimlerle birçok başarının sahibi oldu. Aynı yıllarda gittiği bir akvaryumda balıkları gördü. “Onların da kolu yok. Demek ki yüzmek için kollara ihtiyaç yok” diyerek yüzmeye başladı. Alexander Pushkin’in ‘Altın Balık’ adlı ünlü kitabının Türkçe çevirisi için bir resim yaptı. 2009’da yaptığı suluboya eserleri Moskova’da sergilendi. 2014 yılında yaptığı ebru sanatıyla bir sergiye katıldı.

11 YILDA SAYISIZ MADALYA

Yüzmeye başladığı 2008 yılından itibaren her alanda olduğu gibi müthiş bir gayret sarf etti. 2012 yılında koçluğunu Mehmet Bayrak üstlendi. 2016’da Berlin’deki 30. Uluslararası Alman Şampiyonası’na ve Brezilya’daki Yaz Paralimpik Olimpiyatları’na katıldı. İtalya’da 2017 Avrupa Para Gençlik Oyunları’nda bronz madalya kazandı.

ARTIK DÜNYA TANIYOR

Nisan 2018’de Brezilya’nın Sao Paulo kentinde gerçekleşen şampiyonada sırtüstü yarışlarda 45.92’lik derecesiyle dünya şampiyonu olan Sümeyye, 50 m kelebek stilinde de 3. olarak bronz madalya kazandı. Ayrıca İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen 2018 Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nı da birincilikle bitirdi.

Sümeyye Boyacı geçen yıl maddi imkânlar el vermediği için yarışlara katılamayacağını açıkladı ancak son dakika sponsor desteği buldu. Son olarak İngiltere’de düzenlenen 9. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda mücadeleye katıldı. Finale yükselen ‘balık kız’ Sümeyye, 50 metre sırtüstü yarışında 44.74’lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken rakibine sadece 3 salise farkla yenildi. Kolları olan rakibi uzanıp havuz duvarını tutarken Sümeyye geride kaldı. Ancak Sümeyye’nin başarısı Türkiye’nin gündemine oturdu. Sosyal medyada on binlerce kişi Sümeyye’yi konuştu, mesajlar attı.

KOLUYLA DOKUNDU

2020 Paralimpik Oyunları’na katılmayı garantileyen ‘balık kız’ Sümeyye Boyacı, İngiltere’deki yarışta yaşadıklarını ve bundan sonraki hedeflerini şöyle anlattı:

“Ben Cumhuriyet tarihimizin yüzmedeki ilk kadın dünya ikincisi oldum. Bunun da haklı gururunu yaşıyorum. Daha 16 yaşındayım ve sadece bir göz açıp kapama süresi kadar kısa bir zaman diliminde geride kaldım. Rakibim koluyla dokunduğu için 3 salise ile birinciliği yakaladı. 3 salise ile dünya ikincisi oldum. Bu da benim için bir tecrübe. Beni sadece bir saniyenin yüzde 3’ü ile geçebilen kişi yılların şampiyonu ve benim de idollerimden biri. Başka biri kazansaydı daha çok üzülürdüm. Şimdilik gümüş madalya alarak bayrağımızı podyuma taşıdım. Ama önümde uzun bir yol var. Umarım büyük şampiyonalarda İstiklal Marşımızı da dinleteceğim.”

Kendisine iletilen çok sayıda mesajda, “Bizim gözümüzde asıl birincisin” denildiğini aktaran Sümeyye, “Ben de aslında ikinci olduğuma inanamıyorum. Bana da sanki birinci olmuşum gibi geliyor” dedi.

ERDOĞAN KUTLADI

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırtüstü finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sümeyye Boyacı’yı dünya ikinciliği başarısından dolayı tebrik eden Erdoğan’ın, şampiyonada ülkemizi temsil eden milli sporcuları da Beştepe’ye davet ettiği bildirildi.

‘KOL FARKIYLA KAZANAN SÜMEYYE’DİR’

SÜMEYYE Boyacı’nın başarısı sosyal medyada gündem oldu. Siyasetten sanata çok sayıda ünlü isim Sümeyye’yi kutladı:

“Haksızlık yapılmış, şartlar eşit değil fakat çok büyük başarı. Ben 50 metreyi 40 saniyede yazıyorum. Kardeşimiz 44 saniyede yüzmüş. Süper”

“Azmini görünce kollarımdan utandım. Sümeyye iyi ki varsın”

“Kol farkıyla kazanan Sümeyye’dir. Tebrikler güzel kızımız.”

“Azmeden kadınımızın önünde hiçbir engel olamayacağının en güzel örneklerinden biri olan Sümeyye’ye sonsuz teşekkürler. İnanılmaz gururlanıyor izlerken insan.”

STRESİMİ SUYA ATIYORUM

SÜMEYYE Boyacı verdiği röportajlarda kendisini şöyle anlatmıştı: “Motivasyonumun düştüğü, uzun kamp dönemlerinde evimi ve ailemi özlediğim zamanlar oluyor. Tüm stresimi suya atıyorum. Çevremdekiler bana ‘su perisi’, ‘deniz kızı’ ve ‘altın kız’ yakıştırmalarında bulunuyor. Özellikle suyun altında kendimi balık gibi hissediyorum. Çalışmalarımın bana ve diğer insanlara özellikle de engelli bireylere katkısını göz önünde bulundurup zorluklara katlanıyorum. İnsanlara bunları dedirtip örnek olabiliyorsam ne mutlu bana. ”

ÖZEL DEĞİLİM

SÜMEYYE sadece yüzmede değil sanat gibi birçok alanda başarılı: “Ayaklarımla resim, ebru sanatı yapıyorum, yemek yapıp yiyorum. Günlük tüm faaliyetleri kendim yapabiliyorum. Her şeyi ayağımla yaptığım için bana ‘Sen çok özelsin’ diyorlar. Ancak değilim. Hayata herkes gibi normal devam ediyorum.”

KOLLA DOKUNMA TARTIŞMASI

TÜRKİYE Bedensel Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İpek, 8 sporcuyla geldikleri şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi. İki milli sporcunun dünya ikinciliği ve üçüncülüğü kazandığını belirten İpek, Sümeyye Boyacı’nın salise farkıyla ikinci geldiğini belirtti. Sümeyye Boyacı’nın rakibinin kollarını kullanarak yarışı önde bitirdiğine dikkati çeken İpek, “Kurallar var, biliyoruz. Ama kuralların ötesine geçeceğiz. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Haklarımızı savunacağız” ifadelerini kullandı.