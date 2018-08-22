BalÄ±k festivalinde kavga Ã§Ä±ktÄ±: 3 Ã¶lÃ¼, 3 yaralÄ±

BalÄ±k festivalinde kavga çÄ±ktÄ±: 3 ölü, 3 yaralÄ±
Samsun'un Ã‡arÅŸamba ilÃ§esinde iki grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± kavgada ilk belirlemelere gÃ¶re 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 3 kiÅŸi yaralandÄ±.
Olay, Ã¶ÄŸle saatlerinde Ã‡arÅŸamba ilÃ§esi HÃ¼rriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°lÃ§ede bir okul bahÃ§esinde dÃ¼zenlenen BalÄ±k Festivaliâ€™nde iki grup arasÄ±nda henÃ¼z belirlenemeyen nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸen olayda Ahmet U. (55) belindeki tabancasÄ±nÄ± Ã§Ä±kararak grubun Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§tÄ±.
Olayda kurÅŸunlarÄ±n isabet ettiÄŸi 2 kiÅŸi olay yerinde, 1 kiÅŸi de kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã‡arÅŸamba Devlet Hastanesi'nde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Olayda yaralanan 3 kiÅŸi de saÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahalesi ile hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis, olaydan sonra kaÃ§an Ahmet U.'yu arÄ±yor.
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