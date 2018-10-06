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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
06.10.2018 - 16:41, Son Güncelleme:

Balık Festivali'nde 20 bin balık dağıtıldı

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Balık Festivali'nde 20 bin balık dağıtıldı

Kumkapı’da 14’ncü Tarihi Yarımada Balık Festivali’nde İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ızgarada pişirdikleri balıkları ekmek arası yapıp vatandaşlara dağıttı. Festival kapsamında belediyenin kurduğu ızgaralarda yaklaşık 20 bin balık pişti.

Fatih Belediyesi ve Kumkapı Derneği (KUMDER) tarafından bu yıl 14’ncüsü düzenlenen Tarihi Yarımada Balık Festivalinde Kumkapı Meydanı’nda kurulan ızgaralarda 8 bin kişilik uskumru, 4 bin kişilik palamut, 2 bin 500 kişilik çupra ve levrek 2 bin 500 porsiyon istavrit, 2 bin 500 porsiyon hamsi pişirilerek vatandaşlara ikram edildi.

Balık Festivalinde 20 bin balık dağıtıldı

Festivalde katılan Vali Vasip Şahin yaptığı konuşmada festivallerin bir kültürün insanlara sunumunun bir simgesi olduğunu söyleyerek iki tarafında da deniz bulunan İstanbul’da balığın en iyi şekilde pişirildiğini, en lezzetli ve en estetik biçimde tüketicilere sunulduğunu anlattı.

Balık Festivalinde 20 bin balık dağıtıldı
Vali Şahin Kumkapı’nın da yemek, balık ve eğlence kültürünün önemli sembol mekanlarından birisi olduğunu belirterek festivale katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Balık Festivalinde 20 bin balık dağıtıldı

İstanbul’un kurtuluşunun 95’nci yılını kutlayarak sözlerine başlayan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, İstanbul’un balıkçılık geçmişi olan bir şehir olduğunu bir çok ailenin geçimini balıkçılıktan kazandığını belirtti.

Balık Festivalinde 20 bin balık dağıtıldı
Belediye Başkanı Suver, artık balıkçılığın daha bilinçli yapılması ve denizlerin temiz tutulması gerektiğini, yersiz ve zamansız avcılık yapılmamasını, avcılık yapılırken balık yuvalarını yıkacak araç ve gereçlerin kullanılmaması gerektiğini anlattı. Suver “Bunu başarırsak denizlerimiz daha bereketli olacak, sofralarımız daha bol balık görebilecektir.” diyerek festivalin bereket getirmesini diledi.

Balık Festivalinde 20 bin balık dağıtıldı

Konuşmalarının ardından Vali Şahin ile Belediye Başkanı Suver ızgara başında pişirdikleri balıkları ekmek arasına koyup vatandaşlara dağıttı.
İki gün sürecek festivalin ikinci gününde de Galata Köprüsü’nde oltayla balık tutma yarışları düzenlenecek.

Balık Festivalinde 20 bin balık dağıtıldı

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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