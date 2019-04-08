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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.04.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Balık avı yasağı ne zaman başlayacak?

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Balık avı yasağı ne zaman başlayacak?

Denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan balıkçılar için genel av yasağının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Av yasağı döneminde yeni sezon için hazırlık yapacak balıkçıların yanı sıra vatandaşlar , 'Balık avı yasağı ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...

Trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan balıkçılar için denizlerde av yasağının başlayacağı tarih 15 Nisan olarak belirlendi. Yasak süresi boyunca sezon için hazırlık yapacak olan balıkçılar için yeni sezon eylül ayında başlayacak.

AV YASAĞI ÖNCESİ SON AĞLAR ATILDI

Van Gölü'nde endemik bir tür olan ve üreme dönemi olan ilkbaharda, tatlı suya göçüyle görsel şölen sunan inci kefalinin 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesinde, balıkçılar ağlarını son kez göle bıraktı.

Van Gölü'ne kıyısı bulunan İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleriyle Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde 14 bin insanın geçim kaynağı haline gelen inci kefali için av yasağı dönemi yaklaştı.

Av yasağı öncesi son ağlarını göle atan balıkçılar, uzun bekleyişin ardından yakaladıkları tonlarca balığı hem kentte satıyor hem de diğer illere gönderiyor.

Öte yandan av yasağı döneminde üremek için suyun akış yönünün tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunması için Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesince ortak çalışma başlatıldı.

Ekipler, söz konusu tarihlerde inci kefalinin avlanması, bulundurulması, satışı ve naklinin yasak olduğunun ve yasaklara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağının yazılı olduğu broşürler dağıttı.

Kaçak avcılığın önüne geçerek inci kefali neslinin korunması için yürütülecek çalışmalarda, göl çevresi sürekli denetlenecek.

 

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