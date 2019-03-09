Baldızının kızına cinsel istismara 10 yıl 5 ay hapis cezası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaldızının kızına cinsel istismara 10 yıl 5 ay hapis cezası
GeriGündem Baldızının kızına cinsel istismara 10 yıl 5 ay hapis cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet CANDAN / İZMİR (DHA)
09.03.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Baldızının kızına cinsel istismara 10 yıl 5 ay hapis cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Baldızının kızına cinsel istismara 10 yıl 5 ay hapis cezası

İzmir'de baldızının 5 yaşındaki kızı G.E.B.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mustafa D. (33), 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mustafa D., bacanağının cezaevine girmesinin ardından 2018 yılında zaman zaman yalnız kalmaması için Konak ilçesinde oturan baldızı Dilek B.'nin evinde kalmaya başladı. İddiaya göre baldızının evde olmadığı zamanlarda onun 5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu. Küçük kız da bu durumu annesine anlattı. Bunun üzerine Dilek B. polise giderek, Mustafa D.’den şikayetçi oldu. Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) ifadesi alınan G.E.B., annesinin evde olmadığı zamanlarda Mustafa D.’nin cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Mustafa D. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı, hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nden görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Mustafa D., küçük kızın annesi Dilek B., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik ve tarafların avukatları katıldı. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Mustafa D., "Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Eşimle sorunlarımız olduğu dönemde baldızımın evinde birkaç kez kaldım ama düzenli olarak kalmadım. İddia edildiği gibi cinsel istismarda bulunmadım. Eşimle aram düzelince evime geri döndüm. Baldızım eşimden boşanmamı söyledi. Ben de karşı çıkınca eşimi arayıp ‘Kocanı sana yar etmeyeceğim’ demiş. Kendisi madde kullanıyor. Bana iftira attı" dedi.

Sanığın eşi Melek D. de kız kardeşinin iftira attığını öne sürerek, "Eşimin kardeşimle ilişkisi olduğunu öğrendim. Bunu kardeşime sorduğumda, ‘Kocan bana yar olmayacaksa sana da yar olmayacak’ dedi. Kocam benimle barışıp evine dönünce böyle bir iftira attığını öğrendik" dedi.

'OLAYI KIZIM ANLATTI'

Küçük kızın annesi Dilek B. ise kimseye iftira atmadığını belirterek, "Yaşanan olayı bana kızım anlattı. Onunla yalnız kalmak istemediğini söyledi ve yaptıklarını anlattı. Ben de polise giderek şikayette bulundum" diye konuştu.

Duruşma savcısı, esasa yönelik mütalaasında toplanan deliller ve mağdurun anlattıkları dikkate alındığında sanığın suçu işlediği kanaatine varıldığını belirterek, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik de sanığın cezalandırılmasını ve herhangi bir indirim uygulanmamasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı, baldızının kızına yönelik ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ailelerin korkulu rüyası olmuştu! Bakanlık harekete geçti

Köstebek personel şüphesi: Biz de şaşkına döndük...

Ankara polisi 'Mayalılar'ın son üyesini yakaladı

Bebeğine yazdığı mektup ağlatmıştı... Asıl dram ikinci sayfadaymış!