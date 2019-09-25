Baldızının çocuklarına istismardan yargılanıyordu, beraat etti! Gözyaşlarıyla karara isyan etti: 'Bu nasıl olur?'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaldızının çocuklarına istismardan yargılanıyordu, beraat etti! Gözyaşlarıyla karara isyan etti: 'Bu nasıl olur?'
GeriGündem Baldızının çocuklarına istismardan yargılanıyordu, beraat etti! Gözyaşlarıyla karara isyan etti: 'Bu nasıl olur?'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga YANIK/KONYA (DHA)
25.09.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Baldızının çocuklarına istismardan yargılanıyordu, beraat etti! Gözyaşlarıyla karara isyan etti: 'Bu nasıl olur?'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Baldızının çocuklarına istismardan yargılanıyordu, beraat etti! Gözyaşlarıyla karara isyan etti: 'Bu nasıl olur?'

Konya'da baldızının 1'i kız 2 çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Y.S.(47), ikinci duruşmada delil yetersizliğinden beraat etti. Gözyaşlarına boğulan çocukların ablası Merve A. karara, ''Bu nasıl olur? Adam kardeşlerime istismarda bulundu ve güle oynaya, elini kolunu sallayarak mahkemeden çıkıp, gitti. Bu çocukların hakkını kim koruyacak?'' diyerek tepki gösterdi.

İddialara göre, 2011 yılında, o tarihte 9 yaşında olan Ş.A., teyzesine kalmaya gitti. Ş.A.'nın aynı yatakta uyuduğu 2 kuzeni, sahur vakti yemek için mutfağa gitti. Bu sırada odaya gelen enişte Y.S., yine iddiaya göre küçük kızın kalçasını dokundu. Eniştesini gören Ş.A. korkuyla odadan çıkıp mutfaktaki teyzesinin yanına gitti. Bir gün sonra ise enişte, Ş.A.'nın bacağını okşadı. Küçük kızın tekme atarak tepki gösterdiği Y.S. hızla odadan çıktı. 2013 yılında ise o tarihte 13 yaşında olan H.A., teyzesinin oğlunun kına gecesine gitti. H.A.'ya eniştesi, kuzenleri ile birlikte yattığı sırada yanına gelmesini söyledi. H.A.'nın iddiasına göre, enişte çocuğa cinsel istismarda bulundu.

YARGILAMA BAŞLADI

2 kardeş, 2018 yılında yaşadıklarını ablalarına anlattı. Abla da durumu aileye bildirdi. Şikayet üzerine Y.S. hakkında 'cinsel istismar' suçundan Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında, tutuksuz yargılanan Y.S. suçlamaları kabul etmeyerek, ''Ş.'nin söylediği tarihte ben o aileyle küstüm, konuşmuyorduk. Böyle bir şey yapmadım. Cinsel istismarda bulunmadım" dedi.

BİRER GÜN ARAYLA İKİNCİ TACİZ

Duruşmada eniştesi tarafından birer gün arayla 2 kez tacize uğradığını ileri süren Ş.A. ise şunları söyledi:
"2011 yılının Ramazan ayıydı. İki kuzenimle birlikte aynı yatakta yatıyordum. Kuzenlerim sahur için yataktan kalktıktan sonra yanıma eniştem gelmiş. Kalçamı elliyordu. Çok korktum. Hemen mutfağa teyzemin yanına gittim. Teyzem yemek hazırlıyordu. Bir gün sonra yine yanıma eniştem geldi. Bacaklarımı ellerken ona tekme attım. Korktuğum içi bunca yıl kimseye bir şey anlatamadım. Davacı ve şikayetçiyim."

KINA GECESİ TACİZ

Uyurken istismara uğradığını savunan H.A. da "2013 yılında teyzemin oğlunun kına gecesine gittim. Kuzenlerimle birlikte 7 kişi aynı odada uyuyorduk. Bu sırada eniştem beni çağırarak yanına gelmemi söyledi. Korktuğum için kimseye bir şey diyemedim. Şikayetçiyim" dedi.

İKİNCİ DURUŞMADA BERAAT

Davanın dün yapılan ikinci duruşmasına tutuksuz sanık Y.S. ile tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Y.S., daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, ''Bana iftira atıyorlar. Suçlamaları kabul etmiyorum'' dedi. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, Y.S.'yi delil yetersizliğinden beraat ettirdi.

'BU ÇOCUKLARI KİM KORUYACAK'

Duruşma sonrası gözyaşlarını tutamayan abla Merve A., ''Bu nasıl olur? Adam kardeşlerime istismarda bulundu ve güle oynaya, elini kolunu sallayarak mahkemeden çıkıp gitti. Bu çocukların hakkını kim koruyacak? Daha ikinci duruşmada dosya doğru düzgün incelenmeden nasıl beraat edebildi? Davamızın arkasındayız. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Davayı bir üst mahkemeye taşıyacağız''dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi
Adana'da polis aracına bombalı saldırı! İşte o an...
Son isim de yakalandı! 'İki çuval parayla...'
Yeni operasyon başlatıldı