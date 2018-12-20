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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
20.12.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

Baldıza sarkıntılık davasında karar çıktı

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Baldıza sarkıntılık davasında karar çıktı

BURSA'da fabrikada işçi Berk D.'nin (35), "Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım" diyen baldızı B.E.'ye (16) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Son sözünde “Hepsi iftira” diyen enişteye 'sarkıntılık' suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Merkez Yıldırım ilçesinde, geçtiğimiz Mart ayında, babasından boşanan annesi Ayşe Ü. ile yaşayan B.E., eniştesi Berk D.'nin, kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddia ederek, ablasının evine gitmek istemediğini söyledi. B.E., ablasının evine kalmak için gittiğinde eniştesinin bazı geceler kalçasına dokunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine kızın annesi ve ablası, eve gizli kamera yerleştirdi. Berk D.'nin, salonda kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kaldırması gizli kameraya yansıdı. İddiaya göre, B.E., evlerinde kaldığı süre içersinde eniştesinin kendisine birçok kez elle tacizde bulunduğunu öne sürerek, "Eniştem fabrikada gece vardiyasında görev yapıyordu. Ben de o akşam ablama gittim. Gece ablam ile yattım. Sabah kalktığımda ablam işe gitmiş fabrikadan gelen eniştem ise yanımda yatıyordu" dedi.

Ailenin şikayeti üzerine tutuklanan daha sonra tahliye edilen Berk D.'nin Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılandığı davada karar çıktı.Duruşmada, tutuksuz sanık Berk D. ve avukatları ile müşteki avukatı hazır bulundu. Mahkemece son sözü sorulan Berk D., “Savcının mütalaasını kabul etmiyorum. Üzerimi atılı suçlamalar komplodan ibaret, tamamiyle benden para talep etmek için yapılmış bir oyundur. Ben iyi niyetimin kurbanı oldum. Beraatimi istiyorum. Yüce adaletinize güveniyorum” dedi. Sanık avukatları da Berk D.’nin suçsuz olduğunu savunarak, beraatini talep ettiler. Mahkeme, toplanan deliller ve dinlenen tanıklar doğrultusunda suçun, 'Çocuğun cinsel istismarı' değil, 'sarkıntılık' olduğuna kanaat getirdi ve Berk D.'yi 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

 

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