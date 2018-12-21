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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Samed Aydın SUN/DHA
21.12.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

Baldız cinayeti sanığı: Aramızda gönül ilişkisi yoktu...

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Baldız cinayeti sanığı: Aramızda gönül ilişkisi yoktu...

Kayseri'de 16 yaşında kaybolan ve aradan geçen 12 yılın sonunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Filiz Karadavut'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan enişte Umut Çakırer (38),  ilk kez hakim karşısına çıktı.  Mahkemede suçsuz olduğunu öne süren enişte, "Filiz'i ben öldürmedim. Eşimle birlikte Filiz'le ilgileniyorduk. Gönül ilişkimiz yoktu" dedi.

Merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde 17 Eylül 2006'da evinden ayrılan ve o tarihte 16 yaşında olan Filiz Karadavut'tan bir daha haber alınamadı. Filiz Karadavut dosyası, 12 yıl aradan sonra tekrar açıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Filiz Karadavut'un en son Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesindeki amcasının oğlu A.K.'nin evine, buradan da 19 Eylül günü öğleden sonra inşaat işiyle uğraşan eniştesi Umut ve ablası Çiğdem Çakırer'in  yanına gittiğini saptadı. Polis ekipleri, Umut Çakırer'ı takibe aldı. Yaklaşık 6 aylık teknik takibin ardından ekipler, 26 Haziran'da düzenlenen operasyonla enişteyi gözaltına aldı. Enişte sorgusunda baldızını iple boğarak öldürdüğünü, cesedini ise Yuvalı Mahallesi'nde bulunan bir mağaraya gömdüğünü itiraf etti. Umut Çakırer'ın ifadesinin ardından polis, bölgedeki yüzlerce mağarada iş makinesiyle arama yaptı. Ancak Filiz Karadavut'un cesedine ulaşılamadı. Umut Çakırer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli enişte hakkında 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ile 'hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında baldızı Filiz Karadavut'u öldürmediğini iddia eden enişte Çakırer, "Olay günü baldızım Filiz, beni arayarak, 'Aileme beni sen götür, Kalaba'dayım' dedi. Kayınvalidem, kayınbabam ve eşim ile Kalaba'ya gittik. Orada bize amcasının oğlu, bir otomobile binerek, eniştesi ile gittiğini söyledi. Kayınbabam beni göstererek, 'Bu mu diye' sordu. O da 'Hayır' cevabını verdi. Biz oradan döndük. Gece saat birde beni aradı. Antalya'ya gideceğini söyledi. Ben de 'Filiz, bir yere gitme seni alıp, götüreyim' dedim.  Söylediği yere gidip, otomobille üç kez turladım ama, bulamadım" diye konuştu.

HTS kayıtlarından çıkan telefon görüşmeleri de sorulan Umut Çakırer, "En son saat 17.23'te sinyal vermesi normaldir. Filiz ile gönül ilişkimiz yoktu.  Ailesinden korktuğu için beni arardı. Eşimle birlikte onunla ilgileniyorduk" şeklinde konuştu.

ANNE ŞİKAYETÇİ  BABA OLMADI

Damadından şikayetçi olduğunu söyleyen anne Durna Karadavut, "Daha önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Kızımın kaybolduğu tarihte Umut'un dediği gibi Kalaba'ya gitmedik.  Damadım yalan söylüyor.  Aralarında duygusal ilişki olduğunu düşünüyorum. Ben bildiklerimi anlatsam bu yuva yıkılır. Sonuna kadar şikayetçiyim. Gözlerimi kör eden Umut oldu. Daha önce kör değildim" dedi. Baba Ali Karadavut ise, "Şikayetçi değilim. Şikayetçiyim desem yukarıda Allah var. Gözümle görmedim. Eğer böyle bir şey varsa günahı O'na" diye konuştu.

 

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