Balçova’ya da CHP’den yeni isim
CHP’de Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan’ın ardından İzmir’de de yeniden aday olan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın adaylığı da düşürüldü.
Balçova İlçe Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezası 14 bin lira para cezasına çevrilen Çalkaya’nın aday olamayacağına karar vermişti. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen YSK, Çalkaya’nın adaylığını ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezası’ sebebiyle düşürdü. CHP, Saruhan ve Çalkaya yerine bugün yeni isim belirleyecek.
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