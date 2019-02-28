Balçova Belediye BaÅŸkanÄ± Çalkaya aday olamayacak
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) Ä°zmir'in BalÃ§ova Ä°lÃ§esi CHP'li Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali Ã‡alkaya'nÄ±n yerel seÃ§imlerde yeniden aday olamayacaÄŸÄ±na karar verdi.
Ä°zmir'in BalÃ§ova ilÃ§esinde mevcut belediye baÅŸkanÄ± ve CHP'nin adayÄ± Mehmet Ali Ã‡alkaya'nÄ±n adaylÄ±ÄŸÄ±na, hakkÄ±nda "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§lamasÄ±yla aÃ§Ä±lan davada tazminata mahkum olmasÄ± nedeniyle itiraz edilmiÅŸti.
Ä°lÃ§e SeÃ§im Kurulu, Ã‡alkaya'nÄ±n aday olamayacaÄŸÄ±na ve aday olabilmek iÃ§in ek belge sunmasÄ± gerektiÄŸine karar vermiÅŸti.
Ä°lÃ§e SeÃ§im Kurulu kararÄ±na yapÄ±lan itiraz, Ä°zmir Ä°l SeÃ§im Kurulu tarafÄ±ndan karar baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°l SeÃ§im Kurulu, Ä°lÃ§e SeÃ§im Kurulunun Ã‡alkaya'nÄ±n aday olabilmek iÃ§in ek belge sunmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ±nÄ± kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°l SeÃ§im Kurulunun bu kararÄ±na CHP'li bir Ã¼yenin itirazÄ± Ã¼zerine konu YSK'nin gÃ¼ndemine geldi.
YSK, itirazÄ± kabul ederek, Ã‡alkaya'nÄ±n "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§lamasÄ±yla aÃ§Ä±lan davada tazminata mahkum olmasÄ± nedeniyle aday olamayacaÄŸÄ± kararÄ±nÄ± verdi.
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