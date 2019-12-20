Balat tacizcisi yakalandı

Reklamcı S.K, geçtiğimiz Pazar günü sabah saat 08.40 sıralarında Balat’taki evinden çıkarak işyerine gidiyordu. Yürüdüğü sırada arkasından bir el boynundan tutarak kendisine doğru çekti ve cinsel saldırıda bulundu. Saldırgana tekme atarak kaçmaya çalışan S.K’nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri imdadına yetişti. Mahalle sakinlerinin geldiğini gören saldırgan hızla kaçarak izini kaybettirdi.

S.K, hemen polisi arayarak yardım istedi. Polisler kısa sürede olay yerine geldi.

S.K, avukatı Burak Evci ile birlikte polise giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak saldırganın kimliğini belirledi. Dün düzenlenen operasyonda H.P. adlı saldırgan Balat’ta yaşadığı çatı katında yakalandı. Emniyete getirilen H.P, sorgusunda cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti. Cep telefonunda çok sayıda cinsel içerikli veri bulundu. Avukatı Burak Evci ile birlikte Emniyete gelen S.K, saldırganı teşhis etti.

Kasten yaralama ve intihar girişiminden Emniyette kaydı olan H.P. sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. S.K.'nın avukatı Burak Evci, "Ulaştığımız bilgilere göre şüpheli Balat'ta bir çatı katında yaşayan eşinden 5 sene önce ayrılmış bir şahıstır. Telefonunda çok sayıda pornografik verilere rastlanmıştır. Şüphelinin Sosyal Medya hesaplarını da gayri ahlaki amaçla kullandığı anlaşılmaktadır. Emniyet mensuplarının titiz ve özverili takipleri neticesinde şahıs yakalanmıştır. Kendilerine gayretleri için teşekkür ediyoruz. kadınlara yönelik bu tarz menfur saldırıları esefle kınıyor ve bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Sürecin takipçisi olup şahsın en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. " dedi.

POLİSLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

S.K yaptığı açıklamada, “Yolda yürürken önümde bir güvercinin kaldırımı eşelediğini gördüğümde ‘Orada bir şey bulmuş olmalı, rahatsız etmeyeyim’ diyerek karşı kaldırıma geçerim. Yol kenarında mümbit yetişen otlara basmamaya özen gösteririm. Zaten hayata tutunmak için emek vermişler, derim. Sokakta gördüğüm hayvanları ihmal etmem, çoğu zaman çantamda onlar için yiyecek taşırım. İşte böyle yürüdüğüm yollarda malum şahıs tarafından 15.12.2019 sabahında cinsel saldırıya uğradım. Şahıs, emniyetin yürüttüğü izleme ve takip çalışmalarının ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’nde avukatı eşliğinde teşhis ettim. Yaşadığım bu elim sürecin tamamlanması için günlerce emek veren Asayiş Şube başta olmak üzere ailem, arkadaşlarım ve sosyal medyadan destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir başka kadının, erkeğin, gencin, çocuğun başına gelmemesi için Yargı’ya güveniyorum ve sürecin takipçisi olacağım.” dedi.