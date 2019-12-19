Bala isminin anlamı nedir? Bala ne demek?

Osmanlı Devleti kurucusu Osman Gazi'nin eşi olan Bala Hatun, son günlerde özellikle diziseverlerin gündemine geldi. Sözlükte yüksek, yüce, yukarı gibi birçok anlama gelen Bala kelimesi erkek çocuğu da demektir. İşte, Bala ismi ile ilgili detaylar.

BALA NE DEMEK?

Bala ismi çocuk, yavru, küçük, oğlan çocuğu, yüksek kat, azat, kuş yavrusu, anlamlarına gelmektedir. Osmanlı Devletinde büyük biri mülkiye rütbesi anlamına da gelen Bala Osmanlıca'da "Bâlâ" olarak yazılmaktadır.

OSMANLI DEVLETİ'NDE BALA

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir.