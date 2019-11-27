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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.11.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Son dakika: Bal satışıyla tanınan Ekrem İncel'in ev soygunu davasında yeni gelişme

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Son dakika: Bal satışıyla tanınan Ekrem İncel'in ev soygunu davasında yeni gelişme

Medyada bal satışları ile tanınan Ekrem İncel’in evine giren hırsızlar milyonlarca liralık para ve ziynet eşya çalıp kaçmıştı. Olaya ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. HTS kayıtları dava dosyasına girdi, Ekrem İncel’in kayınbiraderi ile olayın failleri olduğu iddia edilen kişilerin konuşma kayıtları ortaya çıktı. İncel, “Bu işi organize eden benim kayınbiraderim” dedi.

Televizyon ve radyolarda bal satışı ile tanınan Ekrem İncel’in geçtiğimiz yaz Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi'ndeki lüks evine hırsız girmiş milyonlarca liralık para ve ziynet eşyasını çalıp kaçmıştı. Olayla ilgili polisin yürüttüğü çalışmalar kapsamında İncel’in kayınbiraderi Adem K.'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, şüpheli durumdaki İncel’in kayınbiraderi Adem K. ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri HTS kayıtları incelemesi gerçekleştirdi. Yapılan incelemede olaya karıştığı değerlendirilen Alican G. isimli kişinin olayın yaşandığı bölgede ve evin konumunda Adem K. ile yaptığı telefon kayıtları olduğu ulaşıldı. Ünlü isim İncel ise olayın yankesicilik, hırsızlık, uyuşturucu suçları başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan kayınbiraderi Adem K. organizesinde gerçekleştiğini söyledi.

Hırsızlık olayının ardından ailesinin tedirgin olduğunu ve bu yüzden de hırsızlığın yaşandığı evde oturmadıklarını ifade eden İncel, “Bu işi organize eden kişi benim kayınbiraderim. Bu kişilerin suç kayıtlarına baktığınız zaman potansiyel birer suçlu oldukları görülüyor. Bu kişiler halen elini kolunu sallayarak piyasada geziyor. Bunların birçok dosyası mevcuttur. Bu dosyayı hazırlayan bütün emniyet ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Kayınbiraderim kaynanamı arayıp, ‘Siz Çatalca’da mısınız? Orada kim var’ diyor”

İncel, kayınbiraderinin HTS kayıtları öncesinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını kaydederek, “Ben HTS kayıtlarına bakıyorum o gün yabancı uyruklu kişilerle ve dosyada halen isimleri olmayan kişilerle görüşülmüş. Bu iki kişi ile sınırlı bir dosya değil burada organize bir suç var. Burada organize bir örgüt var. Olayın yaşandığı sıralarda benim kayınbiraderim kaynanamı arıyor ‘anneciğim siz hala Çatalca’da mısınız? Orada kim var bende gelmeyi düşünüyorum’ diyerek yoklama çekiyor” diye konuştu.

“Bu parayı da tüm emniyete hibe diyorum, hediye ediyorum”

Paranın peşinde olmadığını ifade eden İncel, tüm parayı da emniyete hibe edeceğini belirterek, “Asıl düşmanımın kim olduğunu bulmak için bu işin peşine düştüm bu parayı de ben tüm emniyet mensuplarına hibe ediyorum, hediye ediyorum. Hiçbir şekilde 1 TL’sini dahi istemiyorum. Yeter ki bu bitler keneler başka ailelere zarar vermesin” şeklinde konuştu.

Olay sonrasında 2 kişinin kendisini öldürmek amaçlı evine geldiğini söyleyen İncel, “2 kişinin beni öldürmeye geldiğini düşünüyorum. Bu olay büyük bir olay. Ben olay sonrasında kayınbiraderim ile konuştum bana ‘belki ben 8-10 sene yatarım ama sonrasında bu iş 2 kurşuna bakar' dedi. Bu kişiler uyuşturucu ticareti yapıyor bunlarda tutanaklarda mevcut. Ben burada tüm anne babalara sesleniyorum doğurduğunuz çocuğa sahip çıkın. Baba evde yatarak, anne mahallede gezerek çocuk büyütülmez. Bu adam 2010 yılından beri uyuşturucu kullanıyor. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Emniyet çok büyük bir titizlikle çalıştı. İnşallah bunların hepsi tutuklanacak. Buradan da suç duyurusunda bulunuyorum Adem K. isimli şahıs büyük bir suç potansiyeline sahiptir ” dedi.

Bal satışıyla tanınan Ekrem İncel'in villasında soygun
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