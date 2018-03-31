'Baktım garip garip konuşuyor frekansı yükselttim'

GARİP GARİP ŞEYLER SÖYLÜYOR

“Fransa’nın tamamen yanlış bulduğumuz ve yanılgılardan kaynaklandığını umduğumuz tavrından fevkalade üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Macron (Fransa Cumhurbaşkanı) ile görüştüm, baktım garip garip şeyler söylüyor. Garip garip şeyler söyleyince de kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldık. Çünkü bizim silahlı kuvvetlerimizi, bizi kalkıp da asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil.



HUSUMETTEN BAŞKA ANLAMI YOK

Eskiden beri ülkelerinde serbestçe faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarını bir kez daha en üst düzeyde ağırlayanlar bunun Türkiye’ye karşı husumetten başka anlamı olmadığını bilmelidir. Aynı terörist grubunun bir kısmı ise daha bu sabah güvenlik güçlerimize saldırmışlardır. Dünyanın neresinde yol yapan işçilere, hasta taşıyan ambulanslara, öğretmenlere saldıran bir terör örgütü vardır?



ARABULUCU İHTİYACIMIZ YOK

‘YPG’ye destek garantisi verdik.’ Lafa bak. Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz lafı, eğer doğruysa, ki cumhurbaşkanlığı sözcüsüne bunu muhatabı olarak kendisi vermişti. O da bu ifadeyi kullanmış. Bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır. Bizde söz var ya, gelin güvey olmak. Böyle bir görevi kim verdi? Boyunu aşan işlere girme. Bizim arabulucu ihtiyacımız yok. Türkiye’nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi bir sorunu var? Nereden çıkardınız bunu? Siz terör örgütleriyle masaya oturabilirsiniz. Ama Türkiye terör örgütleriyle mücadelesini Afrin’de olduğu gibi yapar. Siz yine aynen devam edin. Siz kim oluyorsunuz ki bir terör örgüyü ile Türkiye arasında arabuluculuk ifadesini ağzınıza alabiliyorsunuz? Daha düne kadar yaptıklarının hesabını veremeyenler aynı masaya oturabilir ama Türkiye için geçerli değildir. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Bunların arkadaşları YPG’liler.”



'ŞİKÂYET HAKKI KALMAMIŞTIR'

BU tavırdan sonra Fransa’nın hiçbir terör örgütünden, hiçbir teröristten, hiçbir terör eyleminden şikâyetçi olma hakkı kalmamıştır. Teröristlerle yatıp kalkan, hatta onları saraylarında ağırlayanlar yanlışı er geç anlayacaklardır. Her an bizim şu anda yaşadığımız sıkıntılar onların da başına gelebilir. Bizim bu konuda şakamızın olmadığını, en küçük müsamahamızın bulunmadığını anlamak için daha ne söylememiz ne yapmamız lazım bilmiyorum. Yıllarca kendi ülkelerindeki canileri başlarından defetmek için bilinçli olarak DEAŞ saflarına yönlendirenler, şimdi evlerine dönen teröristlerle ne yapacaklarını kara kara düşünüyorlar. Canını kurtaran teröristler oraya doluştuğunda ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar.”



