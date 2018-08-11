Baksı'ya övgü
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretleri kapsamında geldiği Bayburt’ta, çağdaş sanatla geleneksel el sanatlarını aynı çatı altında buluşturmak amacıyla Bayraktar köyünde açılan ve 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü’ne layık görülen Baksı Müzesi’ni ziyaret etti.
Müzeyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ve yetkililerden eserler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, daha sonra ‘Bayburt Buluşması’nda yaptığı konuşmada da Baksı Müzesi’nden söz etti.
Erdoğan, “Bayburtlu bibilerimiz neler yaparmış, o çömlekleri gördük. Ya siz neler yapmışsınız. Onları gördük. Düşünün bir Bayburtlu hocamız, maşallah geldi kendi topraklarına muazzam bir eseri yaptı. Allah razı olsun. İşte milli olmak, yerli olmak bu. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz, orayı daha da geliştireceğiz” dedi.
Baksı Müzesi, Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törende ‘Kültür ve Sanat Kurumu’ dalında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’nü almıştı.
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