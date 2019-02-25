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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
25.02.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Bakliyat devinin sahiplerine 'FETÖ üyeliği' iddiasıyla dava

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Bakliyat devinin sahiplerine 'FETÖ üyeliği' iddiasıyla dava

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan Arbel Gıda’nın sahipleri hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede üç kardeşten ikisi FETÖ’ye üye olmakla, biri ise örgüte yardım etmekle suçlanıyor. Arslan Kardeşlere yönelik suçlamanın gerisinde ise, yönetiminde oldukları şirketin, 17-25 Aralık sonrası Bank Asya hesaplarında yaşanan hareketlilik yatıyor. Sanıklar ise yaptıkları savunmalarda suçlamaları reddetti, 'FETÖ’ye yardım etmediğimiz için 2012’de tüm hesaplarımıza tedbir konuldu' dedi. 6 sanıklı davanın ilk duruşması Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde geçen hafta yapıldı.

MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, sanık olarak yer alan isimler Mahmut-Hasan Hüseyin Arslan ile, Arbel Gıda’nın imza yetkilisi yöneticiler Ayşe Gülçin Hazar, Ömer Abdullah Özdemir ve Abdülkadir Külahçıoğlu… Hakkında dava açılan isimlerden Abdullah Özdemir aynı zamanda Mersin Ticaret Borsası başkanı olarak görev yapıyor.

İKİ KARDEŞE ‘ÜYELİK’ SUÇLAMASI
İddianamede Mahmut ve Hasan Arslan kardeşler, FETÖ üyesi olmakla, diğer sanıklar ise örgüte bilerek yardım etmekle suçlanıyor. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporuna göre Arbel Gıda’nın, müflis Bank Asya’da toplam 45 hesabı bulunuyor. Anılan hesaplardan 8’i 17-25 Aralık sonrası açıldı.

HESAPLARDA HAREKETLİLİK  
Rapora göre, şirketin Bank Asya’daki hesaplarında özellikle Ocak 2014-Eylül 2014 döneminde hareketlilik yaşandı. Rapora göre 2013 genelinde şirketin hesabına gelen EFT tutarı 1.935.252 bin TL iken, bu tutar 2014 yılında 5,5 kat artarak 10.649.284 TL oldu. Savcılık, şirket hesaplarında 2014 Ocak ayından itibaren yaşanan hareketliliği şüpheli buldu.

NAKLİYECİLERE ÖDEME YAPILDI
Şüpheliler ise yaptıkları savunmada özetle, “Şirket bir çok banka ile çalışıyor. Bank Asya ile o dönem çalışılmasının nedeni, nakliyecilere yapılan ödemelerin bu banka üzerinden yapılması. Açılan bazı hesaplar ise, bizzat bankanın kendi inisiyatifi ile açtığı ve bizim haberimiz olmadan açılan ve kapatılan hesaplar. FETÖ’ye yardım söz konusu değil. Örgüt, 2012 yılında, kendilerine yardım yapılmadığı için bütün hesaplara tedbir koydu” şeklinde oldu.

ADLİ KONTROL ŞARTI SÜRÜYOR
Hazırlanan iddianame Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma geçen hafta yapıldı. Üç gün süren duruşmada savunmalar alındı. Sanıklara yönelik adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı ise devam ediyor.

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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