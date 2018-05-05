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    Bakkalda eczane bilardo salonunda kaçak 'su parkı'

    DHA-AA
    05.05.2018 - 23:11 | Son Güncelleme:

    Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekât polislerinin de katılımıyla yabancı uyrukluların huzur ve güvenliğini sağlamak, suçların önlenmesi, suç işleyenlerin yakalanması için Seyhan ilçesi Mirza Çelebi Sokağı’nda uygulama yaptı.

    ‘Huzur ve Güven Uygulaması’ adı verilen çalışmaya, 20 ekipten oluşan 110 polis katıldı. Polisin 718 Suriyeliyi sorguladığı, 421 işyerini denetlediği uygulamada, bir bakkalda perdeyle ayrılan bölümün kaçak eczaneye dönüştürüldüğü görüldü. Çok sayıda ilaç bulunan bakkalın sahibi Suriyeli Sami E. gözaltına alındı. Ele geçirilen şurup ve haplara el konuldu.

    Polis ekipleri, denetlendikleri bir bilardo salonunun bahçesinde kaydıraklı yüzme havuzla karşılaştı. Su kaydırakları ve atlama rampaları olan havuza Suriyeli çocukların saatine 4 lira verip yüzdükleri belirlendi. Havuzun yasal prosedürlere uygun olup olmadığına yönelik inceleme başlatıldı. 

    Etiketler: Adana , asayiş uygulaması , gazetehaberleri , gündem
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