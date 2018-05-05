Bakkalda eczane bilardo salonunda kaçak 'su parkı'

‘Huzur ve Güven Uygulaması’ adı verilen çalışmaya, 20 ekipten oluşan 110 polis katıldı. Polisin 718 Suriyeliyi sorguladığı, 421 işyerini denetlediği uygulamada, bir bakkalda perdeyle ayrılan bölümün kaçak eczaneye dönüştürüldüğü görüldü. Çok sayıda ilaç bulunan bakkalın sahibi Suriyeli Sami E. gözaltına alındı. Ele geçirilen şurup ve haplara el konuldu.



Polis ekipleri, denetlendikleri bir bilardo salonunun bahçesinde kaydıraklı yüzme havuzla karşılaştı. Su kaydırakları ve atlama rampaları olan havuza Suriyeli çocukların saatine 4 lira verip yüzdükleri belirlendi. Havuzun yasal prosedürlere uygun olup olmadığına yönelik inceleme başlatıldı.