Bakkala istismar davası
KADIKÖY Yeldeğirmeni’nde bulunan ÇOGEM’deki (Çocuk ve Gençlik Merkezi) görevliler, 30 Temmuz’da Kadıköy Çocuk Büro Amirliği’ne başvurarak, mahallede bulunan bakkalın, kendi himaye ve korumaları altında bulunan yabancı uyruklu R.U.’ya (15) cinsel istismarda, A.H.’ye (14) ise cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle şikâyette bulundu. Polis, mahalle bakkalı R.Y.Ö.’yü (58) gözaltına aldı.
Anadolu Adliyesi’nde Sulh Ceza Hâkimliği’nde ifade veren R.Y.Ö., “Orada oturan sakinler ile esnaf arasında sıkıntılar ve husumet var. Esnaftan taraf olduğum için bana iftira atıp, komplo kurdular. Ben ibadetli bir insanım. Erkeklere karşı cinsel eğilimim yoktur” dedi. R.Y.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı bakkal hakkında, ‘çocukların cinsel istismarı’ suçundan ve her mağdur için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 14 yıldan 31 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edilirken, R.Y.Ö.’nün yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle