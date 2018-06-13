Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bakkala gidip veresiye defterini satın aldılar

    Bakkala gidip veresiye defterini satın aldılar

    Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)
    13.06.2018 - 13:44 | Son Güncelleme:

    ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde hayırsever işadamları, Osmanlı döneminde uygulanan, 'Zimem' geleneğini uygulayarak, fırın ve bakkallara ait veresiye defterlerini satın alıp, halkın borçlarını bayram öncesi kapattı.

    Silopi'de, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ne (MÜSİAD) üye işadamları, Osmanlı döneminde uygulanan, zenginlerin esnaftan veresiye defterini alarak vatandaşların fakir vatandaşların borcunu ödemesi olarak bilinen 'Zimem' geleneğini hayata geçirdi. Cumhuriyet Mahallesi ve Şehit Harunboy Mahallesi'nde 2 bakkal ve ekmek fırınına giren işadamları, esnafın veresiye defterini alarak yaklaşık 200 kişinin 15 bin lira değerindeki tüm borçlarını kapattı. Bayram öncesi yapılan yardım, hem esnafı, hem de borçlu vatandaşları sevindirdi.

    Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan bakkal işletmecisi Meryem Geçgel, vatandaşın borcunu kapatan işadamları için hayır duasında bulundu. Bu yardıma şahitlik eden Veysi Ökmen ise, "Allah razı olsun. Bu yaptığınız iyilik, iki tarafı da sevindirmiş oldu. Bir esnaf gerçekten borcunu alamayacak durumdaydı. Onu aldı, rahatladı. Öte yandan, bir de çok fakir olanlar borcunu ödemeyecek durumdaydılar. Bir de onlar bu bayramda rahatladılar. Sabah gelecek borcu olmayınca sevinecek. Allah sizden razı olsun, sizi tebrik ediyorum" dedi.

    Etiketler: Şırnak , hayırsever , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri