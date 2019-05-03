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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
03.05.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Bakırköy'de otomobil kafeye daldı

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İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki bir otomobil, önündeki araca çarpmamak için cadde üzerindeki bir kafeye daldı. Kazada 2'si hafif 3 kişi yaralandı. 

Kaza saat 14.00 sıralarında Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halde bulunan Berkay Vatansever yönetimindeki 34 HL 5528 plakalı otomobil, fren yapan önündeki araca çarpmamak için bir kafeye daldı. O sırada kafenin bahçesinde bulunan müşteriler aracın üzerlerine geldiğini görünce panik yaşadı.

Bakırköyde otomobil kafeye daldı
Müşterilerden Muhammer Budak ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi hafif yaralanırken, servis yapan kafenin garsonu İbrahim Yengin araç ile kafe duvarına sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, araç ile duvar arasına sıkışan vatandaşı çıkararak, ambulansa teslim etti. Yengin, ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Yengin'in hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Hafif yaralı 2 kişi ise ambulansta ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Aracın çekici yardımıyla kafeden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

"ÇAY DEĞİL, ZEHİR OLDU RESMEN"

Kafeye çay içmeye gelen ve hafif yaralanan Muhammer Budak, " Arkadaşımla bir çay içmeye geldik. Çay değil, zehir oldu resmen. Allah korudu ölümden döndük. Önüne bir araç durmuş. araç durunca da kırmak zorunda kalmış. Kırınca da insanların arasına daldı. Biz ve buradaki bütün insanlar ölümden döndü" dedi.

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