BakÄ±rköy'de miting
BAKIRKÃ–Y Ã–zgÃ¼rlÃ¼k MeydanÄ±'nda 'YoksullaÅŸmaya, iÅŸsizliÄŸe, gÃ¼vencesizliÄŸe karÅŸÄ± birlikte mÃ¼cadele' adÄ±yla miting dÃ¼zenlendi
DÄ°SK, KESK, TMMOB ve TTB,ÂBakÄ±rkÃ¶y'de "YoksullaÅŸmaya, Ä°ÅŸsizliÄŸe, GÃ¼vencesizliÄŸe KarÅŸÄ± Birlikte MÃ¼cadeleye" baÅŸlÄ±klÄ± bir miting dÃ¼zenledi.Â Mitingde konuÅŸan KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Aysun Gezen, asgari Ã¼creti net 2 bin 800 lira olmasÄ± gerektiÄŸini ve bu tutarÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼n vergiden muaf tutulmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
BazÄ± siyasi partiler ve sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin desteklediÄŸi, CHP'li ve HDP'li milletvekillerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mitingde, bir dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸu ile baÅŸladÄ±.
Mitingde DÄ°SK, TMMOB, KESK ve TTB adÄ±na ortak aÃ§Ä±klamayÄ± KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Aysun Gezen okudu.
Asgari Ã¼cretin 2 bin 800 lira olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyen Aysun Gezen bu tutarÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼n vergi dÄ±ÅŸarÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Aysun Gezen'in konuÅŸmasÄ±ndan sonra KHK ile iÅŸten atÄ±lan kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, "KHK'lar gidecek biz kalacaÄŸÄ±z" pankartÄ± ile topluca sahneye Ã§Ä±ktÄ±lar.
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