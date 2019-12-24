MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklandığı olayda yeni gelişme
GeriGündem Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklandığı olayda yeni gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
24.12.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklandığı olayda yeni gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklandığı olayda yeni gelişme

Bakırköy'de, bir lise öğrencisinin bıçaklanmasına ilişkin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine tekrar gözaltına alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Aralık'ta Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi yakınında öğrenci B.T'nin, tartıştığı bir grup okul arkadaşı tarafından karnından bıçaklanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, olayda bıçağı kullanan yaşı küçük B.Ç'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralanan B.T'nin hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince yeniden gözaltına alınan B.Ç, adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli B.Ç, tutuklanması istemiyle nöbetçe hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli B.Ç, ''kasten öldürmeye teşebbüs etme'' suçundan tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle