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Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
23.12.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Bakırköy'de İSPARK otoparkındaki araçta intihar girişimi

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Bakırköy'de İSPARK otoparkındaki araçta intihar girişimi

BAKIRKÖY  Basınköy Mahallesi'ndeki İSPARK otoparkındaki bir araçta bulunan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Aracın kapılarını kilitledikten sonra silahla intihar girişiminde bulunan kişiyi fark eden İSPARK görevlileri, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler aracın içinde ağır yaralı bir şekilde bulunan kişiyi ambulansla Bakırköy Sadi Konuk eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Henüz ismi öğrenilemeyen yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. 

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