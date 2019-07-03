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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.07.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

Bakırköy'de feci kaza

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Bakırköy'de feci kaza

İstanbul, Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesi kontrolden çıkan otomobil, plaka takip sistemi direğine ok gibi saplandı. Araçta sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarılırken, 2 kişi yaralındı.

Kaza, saat 06.30 sularında Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesi Yenikapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinden Yenikapı istikametine seyir halinde olan Ahmet Söylemez idaresindeki 34 GV 8068 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çıktı.

Bakırköyde feci kaza


Otomobil ardından refüjdeki plaka takip sistemi (PTS) direğine çarparak durabildi. Kazada, yaralanan sürücü Ahmet Söylemez kendi imkanlarıyla çıkarken, annesi Serpil Söylemez ise araçta sıkıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde itfaiye ekipleri, sıkışan anne Söylemez’i kurtarmak için çalışmalara başlarken, sağlık ekipleri ise sürücü Söylemez’i tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından araçta sıkışan Serpil Söylemez’i kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. ilk müdahalenin ardından her iki yaralı da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Temizlik çalışmalarının ardından kaza yapan araç, çekici yardımıyla kaldırılmasıyla, bir süre aksayan trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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