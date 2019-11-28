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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
28.11.2019 - 18:57, Son Güncelleme:

Bakırköy'de cip'ini yayaların üzerine sürmüştü... Üzgün ve pişmanmış!

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İstanbul Bakırköy'de cip'ini yayaların üzerine sürerek 9 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla savcı Alpay Göçmen ile eski hakim Aynur Göçmen'in tutuklu bulunan oğulları Görkem Sertaç Göçmen'in (22) yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu olarak yargılanan sanık Görkem Sertaç Göçmen ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya katılanlar arasında İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatları da vardı.

Duruşma avukat beyanlarının alınmasıyla başladı. Müştekilerin avukatları, sanığın tahliye olması durumunda kamu vicdanının rahatsız olacağını belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

"ÜZGÜN VE PİŞMANIM"

Sanık Göçmen'in aynı zamanda annesi ve avukatı olan eski hakim Aynur Göçmen, müvekkilinin olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu söyledi.

Sanık Sertaç Göçmen ise, "Kimseye zarar verme kastıyla hareket etmedim. Darp edilmem nedeniyle kaçmak istedim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, A.A. ile sanığın arasındaki suça konu eylemlerin uzlaştırma savcılığına gönderilmesine, duruşmaya gelmeyen tanıkların duruşmaya zorla getirilmesine ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Bakırköyde cipini yayaların üzerine sürmüştü... Üzgün ve pişmanmış

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 9 kişi "müşteki" olarak yer aldı. İddianameye göre 2 Ekim 2018 tarihinde saat 17.30'da meydana gelen olay şöyle gelişti:

"Görkem Sertaç Göçmen ve kız arkadaşı A.A. Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araç içerisinde tartışmaya başladı. Bu sırada Göçmen'in tokat attığı A.A. aracın camını açarak 'bırak beni' diye bağırdı. Çevredeki vatandaşlar da aracın yanına geldi ve Görkem Sertaç Göçmen'e tepki gösterdi. Aracından inen Göçmen, Zişan Mert Durmuş'a eliyle vurarak yaraladı, ardından tekrar aracına bindi. Göçmen olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada Zişan Mert Durmuş çevredekilere 'Neden yardım etmiyorsunuz?' diyerek bağırdı. Göçmen de aracı durdurarak Zişan Mert Durmuş'u yaralamak için olay mahalline yaya olarak geri döndü. Göçmen'in geri geldiğini gören vatandaşlar bu defa, Göçmen'i basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaraladı. Cebrail Şık, Göçmen'i aracına bindirdi. Göçmen aracına bindikten sonra tek yönlü yolda aracı, trafiğin tersi istikamette çevirerek kendisini yaralayan kişilere ve Cebrail Şık'n üzerine sürdü. Cebrail Şık araçtan kurtularak kaldırıma doğru koştu. Göçmen aracı tekrar trafiğin akışı yönüne çevirerek Cebrail Şık'a doğru sürdü ve Şık'ı, Ahmet Seven'e ait park halindeki araç ile sevk ve idaresindeki araç arasında sıkıştırarak yaraladı. Ardından Göçmen aracını kaldırıma sürmeye devam etti ve kaldırımda bulunan diğer müştekileri yaraladı. Göçen olay yerinden uzaklaştı ve kız arkadaşı A.A.'yı Bakırköy Yeni Mahalle Camii yanında aracından indirdikten sonra 2 arkadaşıyla olay yerine tekrar geldi.

2 arkadaşıyla araçtan inen Göçmen, bagajından ne olduğu tespit edilemeyen bir cisim alarak müşteki Zişan Mert Durmuş'a doğru tek başına yürüdü ve elindeki cisimle Durmuş'un başına elindeki cisimle vurarak yaraladı, bunun üzerine bölgede arbede yaşandı. Soner Çoban ve Abdulkerim Kapan, Göçmen'in kalabalığın içinden alarak araca doğru getirdikleri sırada polis olaya müdahale etti. Polis Göçmen'in çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmesini engelleyerek, Kartaltepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü."

İddianamede Görkem Sertaç Göçmen'in; "Mala zarar verme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Yaralama" ve "Basit yaralama" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması isteniyor.

Bakırköy'de dehşet saçan sürücünün yakalanma anıBakırköy'de, bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü. Olayda çevredeki yayalardan da yaralılar var. Bakırköy’ün en işlek caddesi İstanbul Caddesi’nde gerçekleşen olay kameralara yansıdı. Bir çok kişiye çarptıktan sonra kaçan sürücü kısa sürede yakalandı.
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