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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)
24.04.2019 - 06:28, Son Güncelleme:

Bakırköy'de bir kişi bindiği takside hayatını kaybetti

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Bakırköy'de bir kişi bindiği takside hayatını kaybetti

İSTANBUL Bakırköy'de gece saatlerinde bir müşteri, evine gitmek için bindiği takside hayatını kaybetti.

Olay Bakırköy, Yeşilköy'deki bir taksi durağında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Niyazi D.(53), isimli bir yolcu evine gitmek için taksi durağından araca bindi. Taksi sürücüsüne Küçükçekmece'deki evine gitmek istediğini belirten Niyazi D.'nin hareketsiz olduğunu gören taksi sürücüsü Hüseyin K., aracı durdurarak uyandırmaya çalıştı. Araçta bulunan yolcunun tepki vermemesi üzerine taksi sürücüsü durağa geri döndü.

Durakta bekleyen sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri taksi içerisinde hareketsiz halde yatan Niyazi D.'yi kontrol edince hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Niyazi D.,'nin cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazenin kaldırılmasının ardından taksi sürücüsü Hüseyin K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ayrıca gece saatlerinde bindiği takside hayatını kaybeden Niyazi D.,'nin her zaman bu duraktan taksiye binerek evine gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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