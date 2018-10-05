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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.10.2018 - 06:54, Son Güncelleme:

Bakırköy’de aracını yayaların üzerine sürmüştü! Şoke eden ifade...

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Bakırköy’de aracını yayaların üzerine sürmüştü! Şoke eden ifade...

Bakırköy’de kız arkadaşını darp edip otomobilini çevredekilerin üstüne süren Görkem Göçmen polise sevgilisini kendisinin değil çevredekilerin darp ettiğini söyledi.

İstanbul Bakırköy'de kız arkadaşını darp ettiği sırada vatandaşlarca fark edilip uyarılan Görkem Göçmen insanların üzerine araç sürmüş, dehşet anları yaşanmıştı. 5 kişinin yaralandığı olay ardından gözaltına alınan Göçmen'in kanında alkol çıkmış, şüpheli "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sabah'ın haberine göre; Şüpheli Görkem Göçmen'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Göçmen evlere şenlik ifadesinde, şunları kaydetti:

"Araçta 4 yıllık kız arkadaşım A.A. ile tartışıyorduk. Camı açtı, 'Senin nasıl bir insan olduğunu herkes bilsin' dedi. Aramızdaki konuyu camdan dışarı bağırarak anlatmaya başladı. Ben de bağırmaması için kendisini içeri çektim. Bu sırada kaldırım üzerinde bulunan bir erkek şahıs 'Ne oluyor' diye bağırdı. Arabaya doğru gelmeye başladı. Ben de kendisine A.A.'nın nişanlım olduğunu, aramızda tartıştığımızı söyledim. Konuya dâhil olmaya çalıştı, tartışmaya başladık. Ben araçtan indiğim an burada bulunan 10-15 kişilik grup bana saldırmaya başladı. Ben de can havli ile linç edilmemek için araca bindim ve araba ile oradan uzaklaşmaya çalıştım. Hangi yöne gidersem gideyim bu grup önümü kesip aracıma vurmaya başladılar. Ben de kendimi kurtarmak için kaldırım üzerinden adını bilmediğim bir sokağa girdim. Kimseye aracım ile bilerek zarar vermek gibi bir niyetim de yoktu."

"Aracıma zarar veren kişileri bulmak için geri döndüm. Vardığımda burada bulunanlar yine bana saldırmaya çalıştır. Ben de kendimi korumaya çalıştım" diyen zanlı "Araçta A.A.'yı darp ettiniz mi" sorusuna şöyle cevap verdi: "Araçta konuştuk ve tartıştık. Ama darp etmedim Ancak ilk tartışmamızda beni darp etmeye çalışanların arasına girdiği için arada A.A. da darp edildi" diye cevap verdi.

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