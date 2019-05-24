Bakırköy Belediye Başkanı'nın davasında karar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakırköy Belediye Başkanı'nın davasında karar
GeriGündem Bakırköy Belediye Başkanı'nın davasında karar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
24.05.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Bakırköy Belediye Başkanı'nın davasında karar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakırköy Belediye Başkanı'nın davasında karar

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Spor Vakfına ait inşaatın yıkımı sırasında bir işçinin hayatını kaybetmesinin ardından çıkan olaylara ilişkin davada, 2 kişiye yönelik "kasten yaralama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 3 sanık ve müşteki Mehmet Şeref Varan ile tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Bülent Kerimoğlu ise duruşmaya gelmedi.

Müşteki Mehmet Şeref Varan’ın avukatı Caner Cetiz, Başkan Bülent Kerimoğlu'nun ceketini çıkartarak müştekiye doğru yürümesi neticesinde diğer sanıkları da azmettirdiğini savundu.

Sanık Bülent Kerimoğlu’nun avukatı Mete Menekşe, müvekkilinin ceketini çıkarttığına dair görüntü olmadığını, taraflar arasında husumet olduğunu, yıkım sırasında da müştekilerin barikat kurarak, polisi içeri almayıp olay çıkardığını anlatarak, somut bir delil bulunmadığından müvekkilinin beraatini istedi.

Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Son sözleri sorulan sanıklar da beraat talebinde bulundu.

KARAR

Mahkeme, sanık Bülent Kerimoğlu ve Zeynal Öncü'yü, müştekiler Alper İnanç ve Yunus Çiçi'ye karşı "kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 4'er ay hapis cezasına çarptırırken, sanıkların kamu görevlisi olması nedeniyle cezalarını 6'şar aya çıkardı. Mahkeme, duruşmadaki iyi halleri sebebiyle sanıkların cezalarını ayrı ayrı toplam 10 aya düşürdü.

Mahkeme, Kerimoğlu'na verilen 10 ay hapis cezasının hükmünün açıklanmasını geriye bıraktı, diğer sanık Zeynal Öncü'nün ise cezasını erteledi.

Bir diğer sanık Özcan Şentürk'ü, müşteki Serhat Varan'a karşı "kasten yaralama" suçundan netice olarak 5 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti.

5 SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Sanık Bülent Kerimoğlu'nun müştekiler Mehmet Şeref Varan, Serhat Varan ve Yalçın Tokdemir'e karşı sübut bulmayan "kasten yaralama" suçundan beraatine karar veren mahkeme, Kerimoğlu'nun ayrıca "tehdit" suçundan da beraatine hükmetti.

Mahkeme, Kerimoğlu’na, "hakaret" suçundan, hakaretin karşılıklı olduğu anlaşıldığından ceza vermekten vazgeçilmesine karar verdi.

Ayrıca mahkeme sanık Özcan Şentürk’ün müştekiler Mehmet Şeref Varan, Yunus Çiçi, Yalçın Tokdemir ve Alper İnanç’a karşı sübut bulmayan "kasten yaralama" suçundan beraatini kararlaştırdı.

Sanıklar Akın Güler, Ercan Gürünlü, Erol Özdemir, Mutlu Aydın ve Yücel Durukan’ın "kasten yaralama" suçundan beraatine hükmedildi. 

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Aralık 2017'de Bakırköy Spor Vakfının kaçak inşaatının Bakırköy Belediyesince yıkılmaya başlandığı sırada bir işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bunun üzerine olay yerine giden sanıklar ile 2 müşteki arasında tartışma yaşandığı anlatılan iddianamede, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile yanındaki 7 sanığın nüfuzlarını kullanarak müştekileri darbettikleri, Kerimoğlu'nun müştekiler ve Alper İnanç'a sinkaflı sözlerle hakarette bulunduğu, "seni öldüreceğim" dediği kaydedilmişti.

İddianamede, 7 sanığın 5 kişiye karşı “basit yaralama” suçundan 2,5 yıldan 7,5'ar yıla, Bülent Kerimoğlu'nun ise 5 kişiyi “basit yaralama”, 2 kişiye “hakaret” ve bir kişiye karşı “tehdit” suçundan 3,5 yıldan 13,6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Çoban sosyal medyada paylaştı! Müze yetkilisi fark etti: 85 milyon yıllık...
Önemli NATO açıklaması: 'Kimsenin olumsuz bir şey söylemeye hakkı yok'
Görüntüleri ortaya çıktı... Hiç beklemediği anda yakalandı
Dehşeti yaşayan Sarar çiftinden kameralar önünde ilk açıklama