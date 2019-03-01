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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serpil KIRKESER / DHA
01.03.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Bakırköy Adliyesi'ne baltayla gelen kişi tutuklandı

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Bakırköy Adliyesi'ne baltayla gelen kişi tutuklandı

Bakırköy Adliyesi'ne baltayla gelen Sedat Güç çıkarıldığı mahkemece "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı. Sedat Güç'ün ifadesinde "Ben olayın suç olduğunu bilmiyordum. Bilseydim gelmezdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. 

28 yaşındaki Sedat Güç, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na polise eşliğinde getirildi. Güç, Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdikten sonra, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklama talebiyle Bakırköy 4.  Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli Sedat Güç, hakimlik ifadesinde 3 yunus polisi tarafından darp edildiğini, polise mukavemet suçu nedeniyle 7 ay 15 hapis cezası aldığına dair tebligatın kendisine geldiğini belirterek şunları söylediği öğrenildi.

"Mağdur olmama rağmen benim suçlanmış olduğumu görünce ağrıma gitti. Bu konuyu sormak için Bakırköy Adliyesi'ne geldim. Yanımda odun kestiğim baltam vardı. Baltayı da yanıma almıştım. O şekilde gelerek dış kapıdan içeri girdim bina girişindeki güvenlikçilere baltayı teslim ettim. Bana ne olduklarını sordular; 'Ben de emekçi adamım baltamla geldim, hayatımı bununla kazanıyorum' dedim. Bunun üzerine güvenlik görevlisi neden getirdiğimi sordu. Ben de kendimi ifade edebilmek için getirdiğimi söyledim. Kötü bir niyetim olmadığını söyledim. Kimseye bir kinim yoktur. Ben çocukken yüz felci geçirdim. Yüzümdeki şekil bozukluğu nedeniyle polis beni her gördüğünde 'Uyuşturucu mu kullanıyorsun?' diye sorgulamakta. Bİr insan bir günde 7 defa aranır mı? Ben arandım.  Bu nedenle polislerle de zaman zaman sorunlarım oldu. Psikolojim iyi değildir. Ben tedavi görmüyorum ancak ruh sağlığım iyi değildir. Çevremde insanlardan bir çok sıkıntı gördüm. Kimseye söyleyemedim. Anlatamadım. İçimde tutuyorum. Ben olayın suç olduğunu bilmiyordum. Bilseydim gelmezdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"

TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Hakimlik,  "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan  mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunuşu, işin önemi, atılı suç için yasada ön görülen yaptırım, verilmesi beklenen ceza gerekçeleriyle şüpheli Sedat Güç'ün tutuklanmasına karar verdi.

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