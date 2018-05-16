Bakırköy Adliyesi'nde ortalık karıştı! Yaralılar var...

BAKANLIK AVUKATI: ORUÇ TUTAN KİŞİ KENDİSİNİ ÖLDÜRMEZ



Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Abdulhakim Taşdelen, tutuksuz sanıklar Raşit Taşdelen, Abdurrahim Taşdelen, Yunus Taşdelen, Ömer Taşdelen ve Cemil Taşdelen ile avukatları hazır bulundu. Netice Taşdelen’in ağabeyi Yami İmre babası Burhanettin İmre avukatları Mesut Oruk, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği avukatı, Kadınlarla Dayanışma Vakfı avukatı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı.



Mahkeme başkanı sanık avukatının dosyaya Netice Taşdelen’in okuma yazma bildiğinin ispatı olarak Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen öğrenim belgesini dosyaya sunduğunu açıkladı. Söz hakkı verilen Yami İmre, “Olaydan 2-3 gün sonra babam Burhanettin İmre sanık Abdurrahim Taşdelen’i arayarak ‘Kızımı neden öldürdünüz?’ diye kendisine sorduğunda ‘Biz yapmadık, kocası yaptı’ dedi. Ben de babamın yanındaydım. Önce Allah’a sonra mahkemeye güveniyorum” dedi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Sultan Koçyiğit, “Araştırdığım kadarıyla dünyada böyle bir vaka yok. Bir kadının kendisini 28 yerinden sessizce bıçaklaması ve bunu kimsenin duymaması mümkün değildir. Oruç tutma düşüncesinde olan bir insanın kendisini öldürme teşebbüsünde bulunması mümkün değildir. Bu bir cinayettir. Takdir ve haksız tahrik indirimi uygulanmadan ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ediyoruz” dedi.



SANIK: BEN MAĞDURUM, İKİ ÇOCUĞUM PERİŞAN



Duruşma savcısı Bülent Kalemci 6 sayfa mütalaa hazırladığını söyleyerek özetle Abdulhakim Taşdelen’in ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, tutuksuz yargılanan 5 kardeşinin ise üzerlerine atılı suçları işledikleri kesinleşmediğinden beraat etmelerini istedi. Abdulhakim Taşdelen, “Benim eşim rahmetli oldu. Eşimle uzaktan yakından alakam yoktur. Eşimin kız kardeşi intihar ettiği için sürekli bunu kafasına takıyordu. Ben sürekli ona moral vermeye çalışıyordum. Beni dinlemedi, eşimle aramızda maddi manevi hiçbir sıkıntı olmamıştır. Ben mağdurum, iki çocuğum perişandır. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Tutuksuz sanık diğer 5 kardeş de beraatlerini talep etti.



EŞE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, KARDEŞLERE İSE BERAAT



Mahkeme heyeti oy birliğiyle sanık koca Abdulhakim Taşdelen ise ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklar hakkında ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek’ ile ‘kasten öldürme suçuna katılmak’ suçlarından beraat kararı verdi.



KARAR AÇIKLANDI ARBEDE ÇIKTI



Kararın verilmesinin ardından duruşma salonu önünde alınan güvenlik önlemi nedeniyle koridorun sağında ve solunda bekleyen tarafların yakınları birbirlerine tepki gösterdi. Küfürlerin havada uçuşmasının ardından kalabalık adliye polisi tarafından dışarı çıkarıldı. Basın açıklaması yapmak için kadın derneklerinin toplandığı esnada adliyenin karşısındaki otoparkta taraflar birbirine girdi. Çıkan arbede esnasında 2 tutuksuz sanık ve bir yakınları bıçaklanarak yaralandı. Yaralayan kişi ya da kişiler ise olay yerinden hızla uzaklaşırken emniyet güçleri ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken polis şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

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