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    Bakıma 330 milyon TL

    AA
    14.03.2018 - 21:45 | Son Güncelleme:

    FATİH Sultan Mehmet'ten itibaren Sultan Abdülmecid'e kadar yaklaşık 400 yıl Osmanlı Devleti'nin idare, eğitim ve sanat merkezi olarak kullanılan aynı zamanda padişahın ikametgahı olan Topkapı Sarayı’ndan, dünya mimarlık tarihinin bugüne kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında bulunan, mimarisi, ihtişamı, büyüklüğü ve işlevselliği yönünden sanat dünyasında önemli bir yer teşkil eden Ayasofya Müzesi’ne kadar 176 tarihi eser, yürütülen projelerle hem depreme karşı güçlendiriliyor hem de yılların yorgunluğundan arındırılıyor.

    İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul'daki tarihi eser sayısının 40 bin olduğunu, bu eserlerin bakımının da devlet tarafından çok özenli şekilde yapıldığını söyledi.

    Yılmaz, “Bir tarihçi olarak da şunu ifade etmek isterim; İstanbul'da son 10 yılda tarihi eserlere yönelik yapılan ihya faaliyetine baktığımızda, İstanbul tarihinde karşılaşmadığımız kadar büyük bir bakım çalışmasına şahit oluyoruz” dedi. Yılmaz, Topkapı Sarayı'nda yürütülen bakım, tamir ve restorasyon çalışmasının bütçesinin yaklaşık 300 milyon lira olduğunu, burada 30'a yakın yapının da elden geçirildiğini söyledi. Ayasofya Müzesi'nde de ciddi ve büyük bir tamir çalışmasının yürütüldüğünü anlatan Yılmaz, restorasyon çalışmalarına son yıllarda ayrılan bütçenin 30 milyon lira olduğunu ifade etti. 

    Etiketler: Topkapı sarayı , Ayasofya , gazetehaberleri , gündem
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