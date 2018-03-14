Bakıma 330 milyon TL

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul'daki tarihi eser sayısının 40 bin olduğunu, bu eserlerin bakımının da devlet tarafından çok özenli şekilde yapıldığını söyledi.

Yılmaz, “Bir tarihçi olarak da şunu ifade etmek isterim; İstanbul'da son 10 yılda tarihi eserlere yönelik yapılan ihya faaliyetine baktığımızda, İstanbul tarihinde karşılaşmadığımız kadar büyük bir bakım çalışmasına şahit oluyoruz” dedi. Yılmaz, Topkapı Sarayı'nda yürütülen bakım, tamir ve restorasyon çalışmasının bütçesinin yaklaşık 300 milyon lira olduğunu, burada 30'a yakın yapının da elden geçirildiğini söyledi. Ayasofya Müzesi'nde de ciddi ve büyük bir tamir çalışmasının yürütüldüğünü anlatan Yılmaz, restorasyon çalışmalarına son yıllarda ayrılan bütçenin 30 milyon lira olduğunu ifade etti.