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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.06.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Bakıcısına servet bırakmıştı, sevgilisi çıktı

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Bakıcısına servet bırakmıştı, sevgilisi çıktı

İş adamı Sinan Güleç’in, 20 milyon lira tutarındaki mal varlığını üzerine geçirdiği bakıcısı Gülcan Eren’le evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı. İş adamı Sinan Güleç’in, mallarını ‘kendisine ölene kadar bakması’ şartıyla Eren’e devrettiği de öğrenildi.

Türkiye'nin tanınmış yatak ve baza üretim firmalarından birinin eski hissedarlarından 75 yaşındaki Sinan Güleç'in, İzmir'de bulunan 20 milyon lira tutarındaki mal varlığını üzerine geçirdiği bakıcısı Gülcan Eren'le sevgili olduğu ortaya çıktı. 6 yıldır birlikte olan ikilinin evlilik hazırlığı yaptığı, iş adamının bu evlilik için 25 yıldır görüşmediği eşi Gülten Güleç'le boşanmayı beklediği ortaya çıktı. İş adamı Sinan Güleç'in, mallarını 'kendisine ölene kadar bakması' şartıyla Eren'e devrettiği de öğrenildi.

BAKICIYI KIZI İŞE ALDI

Sinan Güleç'in felç geçirmesinin ardından kendisine bakması için kızı Nur Güleç tarafından işe alınan Gülcan Eren, Güleç'in 20 milyonluk servetinin sahibi oldu. Urla Kekliktepe, Narlıdere Sahilevleri ve Menderes Ayrancılar'da piyasa değeri yaklaşık 20 milyon olan 3 lüks villa ile Kemeraltı'nda bir dükkanı Eren'e devretmesinin altındaki gerçeği Yeni Asır ortaya çıkardı.

3. KİŞİLERE SATILAMAZ

6 yıldır bakıcılık yapan Eren ile Güleç arasında gönül bağının oluşmasının ardından çift imam nikahı kıydı. İmam nikahıyla birlikte yaşayan ikilinin, Sinan Güleç'in 25 yıldır görüşmediği eşi Gülten Güleç'le boşanmasını bekledikleri ortaya çıktı. 20 milyonluk mirasla ilgili ise iş adamının ipotek şartı ile mülklerini, evleneceği Gülcan Eren'in üzerine yaptığı ve ölene kadar en iyi şekilde bakma karşılığında 'asla 3. kişilere satılamaz şartı' ile devrettiği öğrenildi.

'KİMSE ONA BAKMADI'

Sinan Güleç'in, 2011 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu felç olduğu ve yatağa bağımlı halde yaşamını sürdürdüğünü belirten yakınları "Adamı bıraktılar, bakmadılar, Gülcan Eren sevgi ve hoşgörü ile baktığı için tüm mal varlığını kendi isteği ile bıraktı. Her türlü sağlık raporları da eksiksiz olarak yerinde ve sağlam. Hiç bir sorun yok" dediler.

'ANNEM BOŞANMAK İSTEMİYOR'

Yeni Asır'a konuşan emekli öğretmen Nur Güleç, babasının sağlıklı düşünemediğini ve tüm mal varlığını Gülcan Eren'in üzerine devretmesinin mantıklı bir izahının olmadığını söyledi.

İmam nikahı ile yaşadığı bir kadına bu kadar malı bırakmasının kendilerine yapılan bir haksızlık olduğunu belirten Güleç, "Babam sağlıklı değil, mantıksız konuşuyor ve düşünüyor. Annemden yıllardır boşanmak için uğraşıyor ama annem boşanmak istemiyor, boşansın da ne yapsın" dedi. Yeni Asır

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