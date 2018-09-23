'Bakıcı ilanıyla' tecavüz davasında flaş karar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 2018 yılında meydana gelen olay şöyle oldu: Afrika kıtasından İstanbul'a gelen A.C. (40) oturma izni aldı ve çalışmak için internetten "Bakıcı aranıyor" ve "Temizlikçi aranıyor" ilanlarına baktı. Bu sitedeki bir ilan üzerine iletişime geçen A.C., kendisine söylenen yere gitti. Burada kendisini F.G., karşıladı, bir süre A.C.'yi aracında gezdiren F.G., daha sonra aracı tenha bir yere çekerek, A.C.'ye tecavüz etti. F.G. ardından A.C.'yi otobüse bindirdi. A.C. de polise giderek şikayetçi oldu. Savcılık hazırladığı iddianamede, şüphelinin olayın hemen ardından "Eleman aranıyor" ilanını siteden kaldırdığını ve mağdure ile iletişime geçtiği telefonu kullanıma kapatması nedeniyle kendisine ulaşılamamasını amaçladığının düşünüldüğünü belirterek şunları kaydetti:



"Rıza ile ve para karşılığı ilişkiye girilmesi halinde ilanın kaldırılması, telefonun kapatılması için bir neden bulunmamaktadır. Ayrıca yabancı olduğunu bildiren bir kişiye konum atılarak çağrılması ardından da bu tür eyleme maruz kalması nedeniyle şüphelinin kendisinin bulunmaması için bu yola başvurulduğunu ortaya koymaktadır." İddianamede, şüphelinin müştekiye yönelik "Nitelikli cinsel saldırı" suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek, şüpheli F.G.'nin 12 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talebiyle dava açıldı.



SANIK: RIZASIYLA BİRLİKTE OLDUK



Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunmasını yapan sanık F.G. yaşlı annesi ve kızına bakacak bir bakıcıya ihtiyaç duyduklarını ve internet üzerinen bakıcı aradığına ilişkin ilan verdiğini belirterek, "Mağdur ile telefonda görüşerek buluşmaya karar verdik. Mağdura konum attım. Kendisine 'Kafe ya da pastahanede buluşalım' dedim. 'Olmaz polis!' dedi. Bunun üzerine aracıma bindik. Bir süre sonra aracı park ettim. Park yeri ıssız değildi. Mağdur cinsel birliktelik teklif etti. 150 TL'yi kabul etti ve birlikte olduk. Evli ve çocuklu olmam nedeniyle pişmanlık duydum. Mağdura kendisini işe alamayacağımı söyledim. Kendisini otobüs durağına getirdim. Mağdur ile rızasıyla cinsel birliktelik yaşadık. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.



MAĞDUR: ŞİKAYETÇİYİM



Mağdur da internetteki ilan üzerine irtibat numarasına mesaj gönderdiğini, telefondaki kadının akşam 17.00'da görüşmek istediğini ve akşam görüşmek için ısrarcı olduğunu belirterek şunları anlattı: Geliş yolunda erkek beni aradı, annesinin beni karşılamasını söylediğini belirtti. Bu kişinin aracına bindik. 'Eve gidiyoruz' dedi, ancak bir hayli araçta dolaştık. Aracı park etti ve evin anahtarı bulunmadığını bu nedenle içeri giremeyeceklerini söyledi. Mazeret olarak da annesinin kuaförde olduğunu, bu nedenle eve giremediklerini söyledi. "Çok güzelsin!" şeklinde iltifat içeren sözler söylemeye başladı. Ben "Evime dönmek istiyorum" dedim. Telefonumu aldı ve attı. Öldürülme korkusu yaşadım. Benimle iki kez cinsel ilişkiye girdi. Ağladım, gitmek istediğimi söyledim. Telefonda annesiyle konuşuyormuş gibi yaptı; ama konuşmadığını biliyordum. Beni otobüse bindirdi. Otobüse bindikten sonra sanığa mesaj atarak polise gidip şikayette bulunacağımı yazdım. Ancak telefon bloke edilmişti. Sitedeki ilan da kaldırılmıştı. Evime gittim ertesi gün de olayı adli makamlara bildirdim. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.



MAHKEME İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULAMADI



Davayı karara bağlayan mahkeme heyet, "Nitelikli cinsel istismar" suçunun işlendiğinin sabit olduğunu belirterek sanık F.G.'yi 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suçun zincirleme işlendiğini belirten mahkeme heyeti cezayı 15 yıla çıkardı. Sanığın sabıkalı suç geçmişi, duruşmada pişmanlık içermeyen davranışlarını da dikkate alan mahkeme heyeti, sanığa "iyi hal" indirimi de uygulamadı. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

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