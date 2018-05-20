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    Bakıcı hırsıza 5 yıl

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    20.05.2018 - 21:19 | Son Güncelleme:

    TMSF tarafından el konulan eski Demirbank ve Cıngıllıoğlu Holding’in kurucusu merhum Nuri Cıngıllıoğlu’nun eşi Nuran Cıngıllıoğlu’nun (85) Kandilli’deki evinde hırsızlık yapan Türkmenistan uyruklu Zamıra Rejepova (24), 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Rejepova iddiaya göre, 29 Aralık 2017 tarihinde, bir süredir bakıcısı olarak çalıştığı Nuran Cıngıllıoğlu’nun evde bulunan kasanın üzerinde anahtarı unutmasıyla kasayı açarak içerisinde bulunan 20 bin dolar, 3 bin 500 pound ve 2 bin lirayı çaldı. Bir süre sonra annesinin evine gelen ve kasada paraların olmadığını gören kızı Sema Cıngıllıoğlu, polise şikâyette bulundu. Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme sanık Zamıra Rejepova’yı önce ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı, ikrarını göz önünde bulundurarak cezasını 5 yıl hapis cezasına indirdi. Mahkeme ayrıca sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına ve her pazar günü ikametine en yakın karakola giderek imza vermesine karar verdi.

    Etiketler: gazetehaberleri , hırsız , bakıcı , gündem
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