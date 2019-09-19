Bakanlıktan Tamince itirazı
Adalet Bakanlığı, işadamı Fettah Tamince hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada verilen takipsizlik kararının kaldırılması için ‘kanun yararına bozma’ talebinde bulundu.
Bakanlığın, kanun yararına bozma talebi önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gidecek. Başsavcılığın bu talebi yerinde görmesi halinde Yargıtay’ın ilgili dairesi itirazı değerlendirecek. Yargıtay, Adalet Bakanlığı’nın talebini kabul ederse Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Tamince hakkında takipsizlikle sonuçlanan soruşturma yeniden açılacak.
DÖRT SORUŞTURMA
Darbe girişimi sonrası Tamince hakkında FETÖ’den dört ayrı soruşturma açıldı. İstanbul’daki soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Antalya’daki iki ayrı soruşturmada da yine Tamince’ye takipsizlik kararı verildi. Tamince hakkında açılan tek dava ise Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme Tamince’nin “FETÖ’ye yardımdan” beraatine karar verdi.
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