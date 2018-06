Bakanlıktan son dakika Eylül açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan 4 kayıp çocuktan; Erzurum’dan kaybolan Seda Nur Çelik bulunmuş, Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolan Eylül Yağlıkara olayı aydınlatılmıştır. Ağrı’da kaybolan Leyla Aydemir ve Konya’da kaybolan Y.Ş.’nin bulunması için İçişleri Bakanlığı’nca halihazırda arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personel görevlendirilmiş olup, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmaları titizlikle devam etmektedir."

'ŞU AN BİR BİLGİ YOK'



Kayıp Eylül Yağlıkara'nın babası İbrahim Yağlıkara, kızı için İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından basın mensuplarına konuştu. Baba Yağlıkara, "Şu an bir bilgi yok. Haber gelse ilk önce bana gelir. Binbaşı bizzat 'Ben kendim bilgilendireceğim seni' dedi. Böyle bir şey yok şu an. Güzel bir haber bekliyoruz. Hayırlı bir haber olacak. İnşallah hepimiz birden güleceğiz" dedi. Bu arada Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer köye gelerek, baba İbrahim Yağlıkara ve ailesi ile görüştü.



5 GÜN ÖNCE KAYBOLMUŞTU



Bursa’da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıkmış bir daha haber alınamamıştı.