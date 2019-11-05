Bakanlıktan son dakika açıklaması! Eli kanlı teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı...
Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin bir kez daha sivilleri hedef aldığını duyurarak, Tel Abyad'da bombalı araç saldırısı düzenlendiğni duyurdu.
Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Eli kanlı PKK/YPG’li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12:15’te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı. Teröristlerle mücadelemiz devam edecek."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle