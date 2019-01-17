Bakanlıktan ‘korsan’ yayına ağır darbe
Kültür ve Turizm Bakanlığı, korsan yayınlara karşı verdiği mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor. 2018 yılında 81 ilde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 2 milyon korsan materyal ele geçirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün öncülüğünde 2018 yılında korsanla mücadeleye yönelik bin 192 operasyon düzenlendi. 81 ilde kurulan il denetim komisyonlarının Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirdiği denetimler sonucu el konulan materyal sayısı bir önceki yıla göre yüzde 79 artarak 1 milyon 918 bin 717’ye ulaştı. 2017 yılında gerçekleştirilen operasyon sayısı bin 3, ele geçirilen materyal sayısı ise 1 milyon 69 bin 795 oldu. 2018 yılında sahte bandrollü kitap, bilgisayar programları, CD, film ve müzik eserlerinin yasa dışı çoğaltılmış nüshaları gibi korsan ürünlerin satışını yaptığı belirlenen bin 285 kişi hakkında da işlem yapıldı.
Bandrolde UV etkili mürekkep
Denetimlerde Kültür ve Turizm Bakanlığının fikri hak ihlallerine karşı etkin mücadeleye hız kazandırmak amacıyla teknolojideki son gelişmeleri entegre ederek geliştirdiği sistemler kullanılıyor. Denetim komisyonlarına 2017 yılında tahsis edilen ve sıfır hata payı ile çalışan 200 lazer şifre okuyucu ve 350 karekod okuyucu cihaz ile yeni nesil bandrollerin orijinalliği tespit edilebilir hale gelmiş, eserlere ilişkin tüm bilgilere ulaşılması mümkün olmuştu. Ancak korsan yayınların üretim tekniklerinin her geçen yıl değiştiğini göz önünde bulunduran Bakanlık, 2018 yılında teknik alt yapıyı güçlendirmenin yanı sıra holografik bandrollere de yeni bir güvenlik özelliği getirdi. UV lamba altında beliren görsellerin yer aldığı bandrollerde kullanılan UV etkili mürekkep taklit edilebilirliği zorlaştırdı.
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