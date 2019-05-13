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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA, (DHA)
13.05.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Bakanlıktan kangal ve akbaşların genlerine özel koruma

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Bakanlıktan kangal ve akbaşların genlerine özel koruma

TARIM ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, (TİGEM) kangal ve akbaş çoban köpeklerinin Anadolu'ya özgü safkan gen kaynaklarını özel koruma altında tutuyor. Korumadaki ana hedef ise, köpeklerin sahip oldukları özel genleri gelecek nesillere aktarmak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; sas faaliyet alanı sertifikalı tohumluk ve damızlık hayvan yetiştiriciliği olan TİGEM, bu faaliyetlerinin yanında Anadolu coğrafyasındaki gen kaynaklarının korunmasına yönelik faaliyetler de yürütüyor. Bu çerçevede yürütülen faaliyetlerin içinde ise kangal ve akbaş çoban köpeklerinin yetiştiriciliği göze çarpıyor. TİGEM, Anadolu'ya özgü bu köpeklerin yetiştiriciliğini Sivas Ulaş ve Bursa Karacabey'deki işletmelerinde yapıyor.

SAFKAN ÖZELLİKLERİ HASSASİYETLE KORUNUYOR

Bu işletmelerinde sürdürülen faaliyet ile kangal ve akbaş ırkı Türk çoban köpeklerinin safkan özellikleri büyük bir hassasiyet ile korunuyor. İşletme çalışanları köpeklerin beslenmelerinden bakımına, temizliğinden eğitimine kadar her ihtiyaçlarını zamanında karşılıyor. Uygulama ile ulaşılmak istenen nihai hedef ise; Anadolu'ya has bu gen kaynaklarının muhafazası ve yapılan seleksiyonlar ile ıslah edilerek, bu ırkın yozlaşmadan sonraki nesillere aktarılması olarak öne çıkıyor.

SECERELİ SİSTEMLE KAYIT ALTINDA TUTULUYORLAR

Karacabey Tarım İşletmesi'nde 1992 yılında akbaş ve kangal, Ulaş Tarım İşletmesi'nde ise 1986 yılında kangal yetiştiriciliğine başlandı. İklime adaptasyonu sağlanmış bu köpekler, yakın akrabalığı önlemek için sertifikalı ve secereli sistem ile kayıt altına alınıyor. Yabancılara satışın yapılmadığı işletmelerde ülke içindeki vatandaşlara ise belirli bir bedel karşılığı yetiştirilen bu özel köpekler verilebiliyor. Bu kapsamda her yıl ortalama 115 köpeğin, son 5 yılda ise toplam 565 köpeğin satışı yapıldı. Yetiştiriciliğin sürdüğü Karacabey ve Ulaş işletmelerinde toplam 155 baş akbaş ve kangal köpeği bulunuyor.

 

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