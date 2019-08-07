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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ/ANKARA
07.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bakanlıktan ‘kalp’ standardı

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Bakanlıktan ‘kalp’ standardı

Sağlık Bakanlığı, kalp merkezlerine yeni standart getiriyor. Kalp merkezi bulunan hastaneler bir yıl içerisinde merkezlerini Bakanlığa tescil ettirecek. Aksi halde kardiyolojik işlemler ya da açık kalp cerrahisi yapılamayacak.

Yeni merkezlerse Sağlık Bakanlığı’nın izni ile açılabilecek. Acil girişim gerektiren hastalar hariç, hastaların anjiyografi sonucu hastane içerisinde oluşturulan konsey tarafından değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 18 Temmuz tarihinde tüm il sağlık müdürlüklerine gönderilen ‘Kalp Merkezleri Genelgesi’ özetle şöyle: “Kalp merkezleri her 500 bin nüfusa bir merkez olacak şekilde planlanacak. Bölge merkezi illerde ise her 300 bin nüfusa bir merkez bulundurulacak. Tanı ve tedavi amaçlı yapılan koroner anjiyografilerde yıllık yüzde 25’ten fazla negatif sonuç çıkması veya yapılan tüm invaziv girişimlerde ölüm oranının yüksek çıkması halinde Bakanlık tarafından yerinde değerlendirme yapılacak. Bu merkezler birinci yılın sonunda uyarılacak, üst üste iki yıl yukarıdaki kriterleri sağlayamayan merkezin yetkisi Bakanlıkça iptal edilecek. Kalp merkezinde kalp ve damar cerrahisi kliniği, kardiyoloji kliniği, anjiyografi cihazı, Bakanlıkça tescil edilmiş ikinci seviye en az dört yataklı koroner yoğun bakım servisi, üçüncü seviye en az beş yataklı kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servisi ve iki kalp damar cerrahisi ameliyat salonu bulunacak.”

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