Bakanlık'tan İran'da düşen jetle ilgili açıklama: Hazırlanan ön rapor yayımlanacak

Açıklamada "Jetin düşmesine yönelik incelemeler Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesinden 4 personelimiz ve İran yetkilileri tarafından sürdürülmektedir" denildi.

Ön rapor yayımlanacağı belirtilen açıklamada, "Kaza nedeninin belirlenmesine ilişkin kara kutuların çözümlenmesi ve diğer verilerin değerlendirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu incelemenin ardından kazanın nedenleri ortaya çıkacak ve hazırlanan ön rapor yayımlanacaktır. Diğer taraftan kazazedelerin naaşlarının ivedilikle ülkemize getirilmesi için Dışişleri Bakanlığımızla birlikte İran tarafı ile çalışmalar yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.