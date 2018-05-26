Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bakanlıktan Çakıcı'lı çete bilançosu

    Bakanlıktan Çakıcı'lı çete bilançosu

    ANKARA
    26.05.2018 - 01:37 | Son Güncelleme:

    İÇİŞLERİ Bakanlığı’ndan önceki gün yapılan açıklamada, KOM birimlerinin organize suç örgütlerine yönelik 2017 ile 2018 arasında yürüttüğü operasyonların bilgileri paylaşıldı.

    Açıklamada, ‘toplumun üzerinde baskı oluşturarak insanların özgür bir şekilde yaşamasına engel olmaya çalışan organize suç örgütlerine’ yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi. ‘Sarallar’ suç örgütü elebaşı İlyas (Alaettin) Saral, ‘Şahinler’ suç örgütü elebaşı Sedat Şahin, ‘Şirinler’ suç örgütü elebaşı Mehmet Sabri Şirin, Fırat Delibaş liderliğindeki çeteye yönelik operasyonlara ilişkin bilgiler aktarılırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin affını istediği Alaattin Çakıcı’yla ilgili de “Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul ve Antalya illerinde gerçekleştirilen operasyonda 57 şüpheli yakalanmıştır” denildi. Suç örgütü liderlerine 2017’de yapılan operasyonlara ilişkin olarak da Çakıcı’nın silahlı eylem yapan ve eylem hazırlığı içerisinde bulunan 32 adamının yakalandığı belirtildi. 

    Etiketler: içişleri bakanlığı , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri