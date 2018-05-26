Bakanlıktan Çakıcı'lı çete bilançosu

Açıklamada, ‘toplumun üzerinde baskı oluşturarak insanların özgür bir şekilde yaşamasına engel olmaya çalışan organize suç örgütlerine’ yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi. ‘Sarallar’ suç örgütü elebaşı İlyas (Alaettin) Saral, ‘Şahinler’ suç örgütü elebaşı Sedat Şahin, ‘Şirinler’ suç örgütü elebaşı Mehmet Sabri Şirin, Fırat Delibaş liderliğindeki çeteye yönelik operasyonlara ilişkin bilgiler aktarılırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin affını istediği Alaattin Çakıcı’yla ilgili de “Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul ve Antalya illerinde gerçekleştirilen operasyonda 57 şüpheli yakalanmıştır” denildi. Suç örgütü liderlerine 2017’de yapılan operasyonlara ilişkin olarak da Çakıcı’nın silahlı eylem yapan ve eylem hazırlığı içerisinde bulunan 32 adamının yakalandığı belirtildi.